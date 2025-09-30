Λάρισα: Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη σπηλιά που είναι εγκλωβισμένος ο 53χρονος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας ώρα με την ώρα από την περιοχή της Λάρισας αναφορικά με το σπήλαιο μέσα στο οποίο εγκλωβίστηκε ο 53χρονος που φέρεται να αναζητούσε μαζί με άλλα τρία άτομα λίρες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι διασώστες της 8ης ΕΜΑΚ κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 53χρονο που εγκλωβίστηκε μέσα στο σπήλαιο και του χορήγησαν οξυγόνο με τον ίδιο να ανταποκρίνεται, ωστόσο η επιχείρηση απεγκλωβισμού είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Το Mega το μεσημέρι της Τρίτης αποκάλυψε φωτογραφίες από τη σπηλιά που βρίσκεται εγκλωβισμένος ο 53χρονος άνδρας.

Όπως θα δείτε ο χρυσοθήρας μαζί με τους συνεργούς του είχαν φτιάξει εξαερισμό προκειμένου να διευκολύνουν τις εργασίες τους μέσα στη σπηλιά.

Οι χρυσοθήρες ένωσαν μεταξύ τους σακούλες προκειμένου να έχουν καθαρό αέρα μέσα στο σπήλαιο στην άκρη των οποίων υπήρχε και ένας ανεμιστήρας.

Έψαχναν για λίρες

Ο άνδρας, σύμφωνα με τις έψς τώρα πληροφορίες, φέρεται να ανήκει σε παρέα 4 – 5 ατόμων που επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες στο εν λόγω λαγούμι, το οποίο οι ίδιοι έσκαψαν, με βάθος περισσότερο από 10 μέτρα.

Ωστόσο, ένα ατύχημα τους ανάγκασε να ειδοποιήσουν τις Αρχές μέσω του 112.

Ένας από τους τέσσερις άνδρες εγκλωβίστηκε στην σπηλιά όπου κατέβηκε ψάχνοντας για τον θησαυρό.

Ένας από τους συνεργούς του ο οποίος υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο ήταν το πρόσωπο που ειδοποίησε τις Αρχές για το συμβάν. Ο εν λόγω άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, μετις Αρχές να αναζητούν τουλάχιστον δύο συνεργούς του οι οποίο διέφυγαν από το σημείο.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν μία παρέα τεσσάρων ατόμων που το τελευταίο διάστημα βρίσκονταν στο σημείο στήνοντας ένα μικρό «εργοτάξιο». Στο σημείο υπήρχε μία σπηλιά και φέρεται οι τέσσερις να επιχείρησαν να διανοίξουν μέσα στη σπηλιά μία μεγαλύτερη σήραγγα.

