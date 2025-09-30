Λάρισα: Γιατί οι χρυσοθήρες έψαχναν για λίρες στο σπήλαιο

Τι αναφέρει κάτοικος της περιοχής

Λάρισα: Γιατί οι χρυσοθήρες έψαχναν για λίρες στο σπήλαιο
Σε εξέλιξη είναι από το μεσημέρι της Τρίτης η επιχείρηση απεγκλωβισμού του 53χρονου στη Λάρισα που εγκλωβίστηκε μέσα σε σπήλαιο στο οποίο φέρεται μαζί με τους συνεργούς του να έψαχναν για λίρες.

Όπως ανέφερε ο κ. Πουρνάρας, πρώην αστυνομικός και κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι υπάρχουν πάρα πολύ θρύλοι για το συγκεκριμένο σημείο και πως πολλά άτομα στο παρελθόν έχουν αποπειραθεί να ψάξουν για λίρες στην ευρύτερη περιοχή.

«Εμείς εδώ σκάβουμε τις ελιές για να πάρουμε ένα μικρό εισόδημα και άνθρωποι ήρθαν στα εύκολα να βρούνε», ανέφερε αρχικά ο κ. Πουρνάρας και συνέχισε:

«Υπάρχουν μύθοι για την περιοχή, υπάρχουν πάρα πολλά σπηλαιώματα στην πλαγιά του Ολύμπου. Ένα από τα πολλά είναι και αυτό εδώ, η σπηλιά του Μάγγου όπως το ξέρουμε εμείς εδώ στο χωριό».

Ο κ. Πουρνάρας συμπλήρωσε στη συνέχεια: «Το σπήλαιο που οι περισσότερεοι νομίζαμε ότι ήρθαν να μπούν, να ψάξουν να βρουν (χρυσό) , είναι ένα σπήλαιο που υπάρχει από χρόνια με σταλακτίτες και σταλαγμίτες αλλά είναι αναξιοποίητο. Πριν το ’80 είχε μπει ένας καθηγητής μέσα και τράβηξε φωτογραφίες».

Ο πρώην αστυνομικός στη συνέχεια τόνισε: «Όλη η πλευρά του Ολύμπου από τη Ροδιά μέχρι της Ραψάνη έχει σπηλαιώματα».

Προτού καταλήξει ο κ. Πουρνάρας ανέφερε με νόημα: «Όταν η λίρα έχει 700 ευρώ, δεν θα ψάξει ο άλλος για δύο ώρες να βρει, να ξελασπώσει;»

