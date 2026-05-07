Ρέθυμνο: 29χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από μεγάλο ύψος, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο 29χρονος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς όταν έπεσε από ύψος, με το περιστατικό να έχει σημάνει συναγερμό στις υγειονομικές και αστυνομικές αρχές.

Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες του συμβάντος, αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για ατύχημα.

Ο άτυχος άνδρας φέρει πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός του, ενώ η κατάστασή του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή από τους θεράποντες ιατρούς.

