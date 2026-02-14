Αντίστροφη μέτρηση για τις δηλώσεις - Τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι

Αντίστροφη μέτρηση για την αποστολή των βεβαιώσεων αποδοχών στην ΑΑΔΕ από εργοδότες, ασφαλιστικούς φορείς και άλλους υπόχρεους. Στο τέλος Φεβρουαρίου λήγει η σχετική προθεσμία προκειμένου να ξεκινήσει η προσυμπλήρωση των δηλώσεων ενόψει της έναρξης της υποβολής τους απο τους φορολογούμενους. Στις 16 Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονικη πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων με τα εισοδήματα του 2025 και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και εφέτος αναμένεται να αυξηθεί και να ξεπεράσει το 1,5 εκατ ο αριθμός των προσυμπληρωμένων δηλώσεων που θα υποβληθούν από μισθωτούς και συνταξιούχους.

Η διαδικασία των προσυμπληρωμένων δηλώσεων διευκολύνει σημαντικά τους φορολογούμενους, απαιτεί, ωστόσο, προσεκτικό έλεγχο των στοιχείων προκειμένου να αποφευχθούν λάθη που κοστίζουν. Αν διαπιστωθούν λάθη ή ελλείψεις, οι φορολογούμενοι θα πρέπει είτε να απευθυνθούν στους φορείς για τις διορθώσεις είτε να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση. Αν δεν εντοπιστούν ανακρίβειες οι παραλήψεις μπορούν να πατήσουν το κουμπί της υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η προσυμπληρωμένη δήλωση δεν αποσταλεί από τον φορολογούμενο, θα το κάνει η ΑΑΔΕ μετά το Πάσχα.

Αναλυτικότερα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τα εξής στοιχεία στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις που θα λάβουν:

-Εισοδήματα και παρακρατήσεις φόρου: Οι σχετικοί κωδικοί είναι «κλειδωμένοι» για αυτό και αν εντοπιστούν λάθη ο φορολογούμενος θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, ώστε να αποσταλεί διορθωμένο αρχείο στην ΑΑΔΕ.

-Ηλεκτρονικές δαπάνες: Απαιτείται να επιβεβαιωθεί ότι καλύπτεται με τις δαπάνες αυτές το απαιτούμενο όριο 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Και αυτό γιατί, στην περίπτωση που οι ηλεκτρονικές δαπάνες είναι χαμηλότερες του ορίου αυτού στη διαφορά επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22%. Ο κωδικός είναι ανοιχτός και μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, όπως συναλλαγές μέσω POS, e-banking ή καρτών.

-Τεκμήρια διαβίωσης: Σπίτια, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να ανεβάσουν το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το δηλωθέν. Η διαφορά μπορεί να καλυφθεί με εισοδήματα προηγούμενων ετών, έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές ή κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

-Προστατευόμενα τέκνα: Η σωστή δήλωσή τους μπορεί να μειώσει τον τελικό φόρο έως και πάνω από 1.800 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διορθώσεις στη φορολογική δήλωση με την υποβολή τροποποιητικής έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του φόρου πραγματοποιείται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στο τέλος Ιουλίου. Οι φορολογούμενοι που θα επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση δικαιούνται έκπτωση 4% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου, 3% έως τις 15 Ιουνίου και 2% έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Πέρυσι περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι κατέβαλαν τον φόρο εφάπαξ με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 2,17 δισ. ευρώ, σε σύνολο χρεωστικών εκκαθαριστικών περίπου 5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από τους 1,4 εκατομμύρια πολίτες που έσπευσαν να τακτοποιήσουν σε μία δόση τις υποχρεώσεις τους:

-Περισσότεροι από τους μισούς -περίπου 750.000- υπέβαλαν εγκαίρως τη δήλωσή τους και εξασφάλισαν έκπτωση 4% επί φόρων 1,3 δισ. ευρώ.

-410.000 φορολογούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την έκπτωση 3% για φόρους 480 εκατ. ευρώ.

- 260.000 φορολογούμενοι πέτυχαν έκπτωση 2% για φόρο 390 εκατ. ευρώ.