Μεθυσμένοι, χωρίς δίπλωμα και με το κινητό στο χέρι - 40 συλλήψεις σε «σαφάρι» ελέγχων της Τροχαίας

Snapshot Βεβαιώθηκαν συνολικά 6.994 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση χωρίς κράνος, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών και οδήγηση χωρίς άδεια.

Ακινητοποιήθηκαν 842 οχήματα και 121 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 979 άδειες οδήγησης και 371 άδειες κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί που βρέθηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ αντιστοιχούν στο 0,73% των συνολικών ελέγχων.

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση στην Αττική. Snapshot powered by AI

Σαρωτικούς ελέγχους σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες η Τροχαία, στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την αντιμετώπιση επικίνδυνων παραβάσεων.

Η επιχείρηση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 31 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Στους ελέγχους συμμετείχαν αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Αττικής.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 30.992 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, από τους οποίους προέκυψαν 228 παραβάσεις. Από αυτές, 17 οδηγοί συνελήφθησαν, καθώς εντοπίστηκαν να οδηγούν έχοντας καταναλώσει αλκοόλ σε επίπεδο άνω του προβλεπόμενου ορίου.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν ακόμη 6.994 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Μεταξύ άλλων, καταγράφηκαν περιστατικά υπερβολικής ταχύτητας, οδήγησης χωρίς κράνος, χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίασης φωτεινών σηματοδοτών, αλλά και οδήγησης χωρίς την απαραίτητη άδεια.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων 842 οχήματα ακινητοποιήθηκαν, ενώ σε 121 περιπτώσεις χρειάστηκε η μεταφορά των οχημάτων με γερανό. Επιπλέον, οι Αρχές προχώρησαν στην αφαίρεση 979 αδειών οδήγησης και 371 αδειών κυκλοφορίας.

Παρά τον μεγάλο αριθμό των ελέγχων, τα θετικά αποτελέσματα στα αλκοτέστ ήταν περιορισμένα. Συγκεκριμένα, οι οδηγοί που βρέθηκαν να έχουν καταναλώσει αλκοόλ αντιστοιχούν μόλις στο 0,73% του συνόλου των ελέγχων.