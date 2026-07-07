Πανελλήνιες 2026: ΕΔΕ για τη βαθμολόγηση με 100 μαθητών ΕΠΑΛ που πήραν λάθος θέματα

Snapshot Διατάχθηκε και βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για το περιστατικό με μαθητές ΕΠΑΛ που έλαβαν λάθος θέματα στις Πανελλήνιες 2026.

Το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να βαθμολογήσει τα συγκεκριμένα γραπτά με άριστα 100 αντί για επανάληψη της εξέτασης.

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις για αδικία και αμφισβήτηση της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων.

Το ζήτημα έφτασε στη Βουλή και γονείς προετοιμάζονται να κινηθούν νομικά, υποστηρίζοντας ότι η βαθμολόγηση επηρεάζει τον ανταγωνισμό και τις βάσεις εισαγωγής.

Το υπουργείο δεσμεύεται να αποδώσει ευθύνες μετά την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα της εξεταστικής διαδικασίας. Snapshot powered by AI

Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) διατάχθηκε και βρίσκεται σε εξέλιξη για το περιστατικό που αποκάλυψε το Newsbomb.gr με τη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ με 100, επειδή τους δόθηκαν λάθος θέματα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, «σεβόμενο την αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων (συμπλήρωση μηχανογραφικού), αναφορικά με το περιστατικό που αφορά, αποκλειστικά και μόνο, δύο υποψηφίους ΕΠΑ.Λ., ενημερώνει ότι έχει ήδη διαταχθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)».

«Με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας θα αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στους υπαίτιους, σύμφωνα με όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Το Υπουργείο αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα, με απόλυτο σεβασμό στην ακεραιότητα της εξεταστικής διαδικασίας και στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων», προσθέτει το υπουργείο.

Η καταγγελία

Όπως είχε αναφέρει το Newsbomb.gr, σύμφωνα με καταγγελίες γονέων αλλά και εκπαιδευτικών, σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, δόθηκαν στους υποψηφίους τα θέματα των ΓΕΛ, τα οποία είχαν ήδη διαγωνιστεί οι μαθητές των Γενικών Λυκείων την προηγούμενη ημέρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το υπουργείο Παιδείας, αντί να διατάξει επανάληψη της εξέτασης, επέλεξε να βαθμολογηθούν τα συγκεκριμένα γραπτά με άριστα «100» προκειμένου να κλείσει γρήγορα το ζήτημα, απόφαση που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Το θέμα έφτασε και στη Βουλή.

Η «γκάφα» φέρεται να έγινε γνωστή στο υπουργείο Παιδείας την ίδια ημέρα, στις 30 Μαΐου, όταν υποψήφια από το συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο προσήλθε στο υπουργείο και ζήτησε εξηγήσεις για ποιο λόγο της δόθηκαν τα θέματα των ΓΕΛ αντί των θεμάτων των ΕΠΑΛ.

Ήδη γονείς έχουν κινηθεί ή προτίθενται να κινηθούν νομικά, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση αυτή αλλοιώνει τον ανταγωνισμό και επηρεάζει τις βάσεις εισαγωγής.

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