Πανελλαδικές 2026: «Δεν υπήρξε καμία διαρροή θεμάτων – Άριστα στους δύο μαθητές, διατάχθηκε ΕΔΕ»

Snapshot Σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ διανεμήθηκαν κατά λάθος θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των ΓΕΛ σε δύο υποψηφίους, ενώ η αντίστοιχη κατηγορία είχε ήδη εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα.

Δεν υπήρξε διαρροή θεμάτων πριν από την εξέταση, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.).

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων αποφάσισε να δοθεί η μέγιστη βαθμολογία στους δύο μαθητές που έλαβαν λάθος θέματα.

Το Υπουργείο Παιδείας διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και την απόδοση ευθυνών.

Ο Ε.Ο.Ε. τόνισε ότι το αδιάβλητο των εξετάσεων αφορά την αποτροπή διαρροής θεμάτων πριν από την έναρξη και διαβεβαίωσε για την ομαλή διεξαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των υποψηφίων. Snapshot powered by AI

Για την λάθος διανομή θεμάτων σε εξεταστικό κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), σε ανακοίνωσή του διευκρίνισε πως δεν υπήρξε καμία διαρροή θεμάτων πριν από την έναρξη της εξέτασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ε.Ο.Ε., το περιστατικό - που αποκάλυψε το Newsbomb- έλαβε χώρα κατά την εξέταση του μαθήματος «Νέα Ελληνικά», όταν σε δύο υποψηφίους διανεμήθηκαν κατά λάθος τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), στα οποία η αντίστοιχη κατηγορία είχε ήδη εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα.

Για την αντιμετώπιση της διοικητικής αστοχίας, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων αποφάσισε την απόδοση της μέγιστης βαθμολογίας στα δύο γραπτά, ενώ το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και την απόδοση ευθυνών.

Ο Ε.Ο.Ε. υπογραμμίζει ότι η έννοια του αδιάβλητου των Πανελλαδικών Εξετάσεων αφορά αποκλειστικά την αποτροπή της διαρροής των θεμάτων πριν από την έναρξη της εξέτασης, γεγονός που θα οδηγούσε σε άνιση μεταχείριση των υποψηφίων, κάτι που δεν συνέβη στην προκειμένη περίπτωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με αφορμή μεμονωμένο συμβάν σε εξεταστικό κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) κατά την εξέταση του μαθήματος «Νέα Ελληνικά», ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), ως αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή για τη διασφάλιση της ποιότητας και του αδιάβλητου των εξετάσεων, επισημαίνει τα ακόλουθα:

Η έννοια του αδιάβλητου των Πανελλαδικών Εξετάσεων αφορά αποκλειστικά την αποτροπή της διαρροής των θεμάτων πριν από την έναρξη της εξέτασης, γεγονός που θα οδηγούσε σε άνιση μεταχείριση των υποψηφίων. Δεν υπήρξε καμία απολύτως διαρροή θεμάτων.

Το σφάλμα εντοπίζεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι σε Εξεταστικό Κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) διανεμήθηκαν σε δύο (2) υποψηφίους τα θέματα του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), στα οποία η αντίστοιχη κατηγορία είχε ήδη εξεταστεί κατά την προηγούμενη ημέρα.

Το εν λόγω σφάλμα αντιμετωπίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την κατεπείγουσα εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) προς πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και απόδοση των ευθυνών. Η απόδοση της μέγιστης βαθμολογίας στα συγκεκριμένα δύο γραπτά συνιστά μια αναγκαία ενέργεια, η οποία φέρει τον χαρακτήρα εξαιρετικής ρύθμισης για τη θεραπεία της προκληθείσας διοικητικής αστοχίας άνευ υπαιτιότητας των υποψήφιων. Η απόφαση ελήφθη από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Η διαχείριση του ζητήματος κατά την έναρξη της εξεταστικής περιόδου επέβαλε τη διατήρηση της ηρεμίας και της ψυχολογικής σταθερότητας όλων των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση εν μέσω των εξετάσεων θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το κλίμα της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων.

Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων επικυρώνει για μία ακόμη χρονιά την επιτυχή, ομαλή διεξαγωγή και το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων και εγγυάται τη σταθερότητα του θεσμού και την απόλυτη προστασία των δικαιωμάτων όλων των υποψηφίων»

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