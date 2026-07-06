Γκαλιμπάφ: Οι μουσουλμανικές χώρες συνειδητοποίησαν ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν φέρνει ασφάλεια

Snapshot Η εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ είναι δύσκολη αλλά εφικτή, σύμφωνα με τον Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Το Ιράν παραμένει σε διαμάχη με τις ΗΠΑ, δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον «άξονα της αντίστασης».

Το Ιράν απαιτεί να περιλαμβάνεται στο μνημόνιο η εδαφική ακεραιότητα των χωρών της περιοχής και η παύση των πολέμων εναντίον των συμμάχων του. Snapshot powered by AI

Δύσκολη αλλά εφικτή χαρακτήρισε την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ ο επικεφαλής διαπραγματευτής και πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Ωστόσο δήλωσε ότι το Ιράν παραμένει σε διαμάχη με τις ΗΠΑ.

«Σήμερα, αυτό το μνημόνιο εφαρμόζεται, και η επιβολή του είναι δύσκολη, αλλά εφικτή», ανέφερε ο Ιρανός πρόεδρος του κοινοβουλίου. «Δεν έχουμε ειρήνη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα αναγνωρίσουμε το Ισραήλ», διεμήνυσε ο Γκαλιμπάφ. Το Ιράν θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους μουσουλμάνους και τον «άξονα της αντίστασης» σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Χαμενεΐ, «αν χρειαστεί με πυραύλους και αν απαιτηθεί πολιτική πίεση, πίεση μέσω διαπραγματεύσεων», όπως ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ με τον Πακιστανό πρωθυπουργό. 11 Απριλίου 2026 ΑΡ

Παράλληλα τόνισε ότι το Ιράν πρέπει να αποφύγει τις «διαπραγματεύσεις για χάρη των διαπραγματεύσεων». «Είπαμε στην αμερικανική πλευρά ότι η εδαφική ακεραιότητα των χωρών της περιοχής και η παύση του πολέμου εναντίον των συμμάχων του Ιράν στις ομάδες αντίστασης πρέπει να αποτελούν μέρος του μνημονίου, και αυτό προστέθηκε στο κείμενο», σημείωσε ο Γκαλιμπάφ.

Οι μουσουλμανικές χώρες έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, σύμφωνα με το Γκαλιμπάφ. Και πρόσθεσε: «Έχουν πλέον συνειδητοποιήσει ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν θα τους προσφέρει ασφάλεια».

Επιπλέον δήλωσε ότι η ειρήνη στο Λίβανο δεν μπορεί να διατηρηθεί, εκτός κι αν το Ιράν διαδραματίσει «σταθεροποιητικό ρόλο» στην περιοχή.