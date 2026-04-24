Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ κτηνοτρόφων στο Λασίθι: Βγήκαν κατσούνες και μαχαίρι για τα βοσκοτόπια

Snapshot Στην Κριτσά Λασιθίου σημειώθηκε αιματηρό επεισόδιο μεταξύ οικογένειας και 36χρονου λόγω διαφορών για βοσκοτόπια.

Ο 36χρονος τραυματίστηκε με μαχαίρι από τον 27χρονο γιο της 68χρονης, ενώ ο 34χρονος τον χτύπησε με μαγκούρα.

Το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Συνελήφθησαν η 68χρονη μητέρα και οι δύο γιοι της, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τα αίτια του επεισοδίου. Snapshot powered by AI

Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/4) στην Κριτσά Λασιθίου, με αφορμή διαφορές που φέρονται να σχετίζονται με κτηνοτροφικές εκτάσεις και βοσκοτόπια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μία οικογένεια – μια 68χρονη μητέρα και οι δύο γιοι της, 27 και 34 ετών – φέρεται να ενεπλάκη με έναν 36χρονο άνδρα σε έντονο καβγά, ο οποίος κατέληξε σε βίαιη επίθεση.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, κατά τις καταγγελίες, η 68χρονη φέρεται να προέβη σε ύβρεις, με τον 34χρονο γιο της να χτυπά με μαγκούρα τον 36χρονο. Ο 27χρονος γιος της γυναίκας κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στο χέρι, ενώ του προκάλεσε επίσης επιπόλαιο τραύμα και στην περιοχή της κοιλιάς.

Ο 36χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Οι τρεις εμπλεκόμενοι - η μητέρα με τους δύο γιους της - συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η έρευνα για τα ακριβή αίτια του επεισοδίου βρίσκεται σε εξέλιξη.

