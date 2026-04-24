ΠΑΟΚ: Θλίψη - Πέθανε ο 7χρονος Γιωργάκης μετά τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο
Συγκίνηση στην Αριδαία για τον μικρό φίλαθλο. Στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή οι οπαδοί του ΠΑΟΚ.
Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του 7χρονου Γιωργάκη, ο οποίος έχασε τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο.
Ο μικρός «έφυγε» την Τετάρτη (23/4), έπειτα από μακροχρόνια και δύσκολη προσπάθεια απέναντι στην ασθένεια.
Από την πρώτη στιγμή, στο πλευρό του βρέθηκαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ από την περιοχή της Αριδαίας, οι οποίοι προχώρησαν σε πρωτοβουλίες και δράσεις, συγκεντρώνοντας χρήματα για την ενίσχυση του ίδιου και της οικογένειάς του.
