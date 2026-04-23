Η Ιταλία αρνείται πρόταση των ΗΠΑ να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο αντί του Ιράν

Στο κενό πέφτει η πρόταση απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία η «Σκουάντρα Ατζούρα» θα έμπαινε από το… παράθυρο στο Μουντιάλ, παίρνοντας τη θέση του Ιράνη.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και κυρίως η κατάσταση ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν, έχει αφήσει σημάδια και στο ποδόσφαιρο. Το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Με το Ιράν να έχει κερδίσει τη συμμετοχή του.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Πάολο Τζαμπόλι, μετέφερε την πρόταση να αντικατασταθεί το Ιράν από την Ιταλία. Με την «Σκουάντρα Ατζούρα» να μένει εκτός διοργάνωσης αγωνιστικά, λόγω του αποκλεισμού από τη Βοσνία στα μπαράζ.

Η FIFA δεν προτίθεται να κάνει δεκτή μια τέτοια πρόταση. Όπως αναφέρει το BBC μάλιστα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία δεν σκοπεύει να βάλει από το… παράθυρο την Ιταλία στη διοργάνωση, ακόμη κι αν το Ιράν αποφασίσει να μη συμμετάσχει στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

Ο Πάολο Τζαμπόλι επιβεβαίωσε με δηλώσεις του στους Financial Times την συγκεκριμένη πρόταση, λέγοντας: «Έχω προτείνει στον Τραμπ και τον Ινφαντίνο να αντικαταστήσει η Ιταλία το Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο». Κάτι ανάλογο είχε κάνει και στο Μουντιάλ του 2022 μάλιστα, προσπάθεια που έπεσε στο κενό.

Το Ιράν από την πλευρά του, απάντησε μέσω της πρεσβείας στη Μ. Βρετανία. «Η Ιταλία έχει κερδίσει το μεγαλείο της στο ποδόσφαιρο στο γήπεδο, όχι χάρη σε πολιτικά προνόμια», ανέφερε ο λογαριασμός της πρεσβείας στο X και πρόσθετε: «Η προσπάθεια αποκλεισμού του Ιράν από το Παγκόσμιο Κύπελλο αποκαλύπτει μόνο την ηθική χρεοκοπία των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες φοβούνται ακόμη και την παρουσία έντεκα νεαρών Ιρανών στον αγωνιστικό χώρο».

Σύμφωνα με τις αναλύσεις που γίνονται, η συγκεκριμένη πρόταση του Τζαμπόλι ήρθε για να εξομαλύνει τις σχέσεις ΗΠΑ και Ιταλίας. Ειδικά μετά τις δηλώσεις της Τζόρτζια Μελόνι αναφορικά με τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’.

Τέλος, το όλο σχέδιο δεν βρίσκει σύμφωνους ούτε τους Ιταλούς. Ο υπουργός Οικονομίας της χώρας, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, είπε χαρακτηριστικά πως η πρόταση είναι «επαίσχυντη». Ο υπουργός αθλητισμού της Ιταλίας, Αντρέα Αμπόντι, ανέφερε απ’ την πλευρά του: «Πρώτον, δεν είναι δυνατό, δεύτερον, δεν είναι κατάλληλο... Προκρίνεσαι στο γήπεδο».

