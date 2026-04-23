Επίσημο: Ο Γιώργος Δώνης προπονητής της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας

Τη θέση του Ερβέ Ρενάρ πήρε και επίσημα ο Γιώργος Δώνης! Ο Έλληνας τεχνικός που έχει εξαιρετικό όνομα στη Σαουδική Αραβία, κέρδισε την εμπιστοσύνη και έτσι του δόθηκε η ευκαιρία να προπονήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας.

Η συμφωνία έγινε και επίσημη μέσω ανακοίνωσης της Ομοσπονδίας της Σαουδικής Αραβίας. Έτσι ο 56χρονος θα οδηγήσει την ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Με τη συμφωνία να αφορά τέσσερις διοργανώσεις. Ο Δώνης αυτόματα γράφει ιστορία, καθώς γίνεται ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που θα κοουτσάρει σε Μουντιάλ. Ο πρώτος ήταν ο αείμνηστος Αλκέτας Παναγούλιας με την Εθνική Ελλάδας του 1994.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Έλληνας Γιώργος Δώνης προπονητής της Εθνικής ομάδας».