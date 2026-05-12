Τιμές εισιτηρίων, Ιράν, χώρες που κάνουν ντεμπούτο: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το φετινό Μουντιάλ

Έχει μείνει λιγότερο από ένας μήνα μέχρι την έναρξη του πρώτου αγώνα του φετινού Μουντιάλ, και η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση συζητιέται ήδη.

Από τις διπλωματικές εντάσεις έως τις τιμές των εισιτηρίων του αγώνα και των αεροπορικών, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 έχει γίνει πρωτοσέλιδο σε πολλές χώρες, και το ενδιαφέρον αναμένεται να αυξηθεί καθώς πλησιάζουμε στον εναρκτήριο αγώνα μεταξύ του Μεξικού και της Νότιας Αφρικής, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου.

Αυτά είναι πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για το φετινό Μουντιάλ:

1. Τιμές εισιτηρίων

Ίσως ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα του φετινού Μουντιάλ, είναι οι τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες έχουν εκτοξευτεί στα ύψη.

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν εκτοξευθεί σε τέτοια ύψη, που πολλοί οπαδοί προτιμούν να μην παρευρεθούν στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου.

Τα φθηνότερα εισιτήρια για τον αγώνα των ΗΠΑ εναντίον της Παραγουάης, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου, κοστίζουν πλέον περισσότερα από 1.000 δολάρια (851 ευρώ) το καθένα. Τα εισιτήρια για τους μεγαλύτερους αγώνες είναι ακόμη ακριβότερα, με μια θέση στον τελικό να κοστίζει 32.970 δολάρια (28.056 ευρώ).

Ακόμη και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδοκίμασε τις τιμές, δηλώνοντας στη New York Post ότι «Ούτε εγώ θα τα πλήρωνα, για να είμαι ειλικρινής».

Αν αυτές οι τιμές σας φαίνονται εξωφρενικές, οι τιμές μεταπώλησης θα σας φανούν ακόμη πιο παράλογες. Η FIFA έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα για όσους διαθέτουν εισιτήρια και θέλουν να τα πωλήσουν σε όποιον θεωρούν κατάλληλο. Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν καθορίζει τις τιμές, αλλά λαμβάνει προμήθεια 15% τόσο από τον αγοραστή όσο και από τον πωλητή.

Το στάδιο Arrowhead Stadium εν όψει των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου της FIFA 2026 στο Κάνσας Σίτι AP

Αυτά τα εισιτήρια πωλούνται για δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, χιλιάδες δολάρια. Για παράδειγμα, ένας κάτοχος ενός εισιτηρίου πουλάει την θέση του για το τελικό του Μουντιάλ, η οποία βρίσκεται στο πίσω μέρος του γηπέδου, για περισσότερα από 11 εκατομμύρια δολάρια. Και ενώ, ρεαλιστικά, κανείς δεν θα το αγοράσει, το συγκεκριμένο παράδειγμα δείχνει πόσο απρόσιτες είναι οι τιμές για τους περισσότερους οπαδούς σε όλο τον κόσμο.

Από την πλευρά της, η FIFA υπερασπίζεται σταθερά τη δομή τιμολόγησής της, υποστηρίζοντας ότι πρόσφερε εισιτήρια που ξεκινούσαν στα 60 δολάρια για κάθε αγώνα, συμπεριλαμβανομένου του τελικού.

«Πρέπει να εξετάσουμε την αγορά. Βρισκόμαστε σε μια χώρα στην οποία η ψυχαγωγία είναι η πιο ανεπτυγμένη στον κόσμο, οπότε πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτές», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, στη Διεθνή Διάσκεψη του Ινστιτούτου Μίλκεν στην Καλιφόρνια.

Ωστόσο, όταν συνυπολογιστούν τα έξοδα των πτήσεων, των μετακινήσεων και των ξενοδοχείων, το φετινό τουρνουά είναι απρόσιτο για πολλούς ανθρώπους.

2. Η συμμετοχή του Ιράν

Ένα άλλο σημαντικό θέμα για το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ο πόλεμος στο Ιράν και πώς αυτός θα μπορούσε να επηρεάσει τη συμμετοχή της χώρας στο τουρνουά.

Αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου, η Τεχεράνη εξέδωσε δηλώσεις, σύμφωνα με τις οποίες, δεν υπήρχε κανένας τρόπος με τον οποίο οι παίκτες του Ιράν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν με ασφάλεια για να συμμετάσχουν στους αγώνες του Μουντιάλ.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο ασαφής, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν είναι ευπρόσδεκτο να συμμετάσχει στο τουρνουά, αλλά υπονόησε ότι «δεν θα ήταν κατάλληλο για την ζωή και την ασφάλεια των παικτών».

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών του Ιράν σε προπόνηση, στην Τεχεράνη, τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 AP

Η δήλωση αυτή ώθησε τον πρόεδρο της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ, να συζητήσει με τη FIFA για να μεταφερθούν οι αγώνες της ομάδας από τις ΗΠΑ στο Μεξικό.

Με τη συμμετοχή του Ιράν να κρέμεται από μια κλωστή, όλοι άρχισαν να συζητούν για το ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει την χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρότεινε την Ιταλία, αφού αυτή δεν κατάφερε να προκριθεί.

Τελικά, με ένα μήνα να απομένει, φαίνεται πλέον πολύ πιθανό ότι το Ιράν θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ.

Το Ιράν πρόκειται να αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία, την Αίγυπτο και το Βέλγιο αυτό το καλοκαίρι, με δύο από τους αγώνες να διεξάγονται στο Λος Άντζελες και έναν ακόμη στο Σιάτλ.

Εάν τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν τερματίσουν δεύτερες στους αντίστοιχους ομίλους τους, θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στους 16 του τουρνουά στο Ντάλας στις 3 Ιουλίου.

3. Ανησυχίες για την ασφάλεια

Πριν φτάσουμε στο ίδιο το ποδόσφαιρο, έχουν εκφραστεί έντονες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, ειδικά όταν ληφθεί υπόψιν το πολιτικό κλίμα των χωρών που φιλοξενούν το τουρνουά, δηλαδή τις ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Κανάδας.

Πολλοί οπαδοί, παρακολουθώντας τις επιδρομές της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών (ICE) και μαθαίνοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να ελέγξει τη δραστηριότητα των επισκεπτών στα social media, αποφάσισαν ότι δεν αξίζει τον κόπο να ταξιδέψουν εκεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Διαδηλωτές συγκεντρώνονται πριν ξεκινήσουν πορεία προς τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στον πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) που σκότωσε τη Renee Nicole Good στη Μινεάπολη. AP

Άλλοι οπαδοί μπορεί να μην έχουν καν την επιλογή, καθώς η ταξιδιωτική απαγόρευση του Τραμπ εμποδίζει 39 χώρες από το να επισκεφθούν τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στην απαγόρευση, συμπεριλαμβάνονται άτομα από την Αϊτή και το Ιράν, τη Σενεγάλη και την Ακτή Ελεφαντοστού. Ωστόσο, οι παίκτες, το προσωπικό και οι αξιωματούχοι από αυτές τις διαγωνιζόμενες χώρες θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση.

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες για την ασφάλεια στο Μεξικό, το οποίο θα φιλοξενήσει 13 αγώνες σε τρεις πόλεις αυτό το καλοκαίρι. Η ανησυχία είναι ιδιαίτερα έντονη στη περιοχή της Γκουανταλαχάρα, η οποία θα φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες.

Οι ανησυχίες προέρχονται από τις συνέπειες της επιχείρησης που διεξήγαγαν οι ομοσπονδιακές δυνάμεις τον Φεβρουάριο για τη σύλληψη του Νεμέσιο Οσεγκέρα Σερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», ηγέτη του Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG).

Το καρτέλ θεωρείται μια από τις «πιο ισχυρές και αδίστακτες εγκληματικές οργανώσεις» στο Μεξικό, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (DEA). Ο «El Mencho» τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και πέθανε καθ' οδόν προς το νοσοκομείο. Ο θάνατός του προκάλεσε χάος και κύματα βίας σε διάφορες περιοχές του Χαλίσκο, συμπεριλαμβανομένης της Γκουανταλαχάρα.

4. Οι χώρες που κάνουν ντεμπούτο

Υπάρχουν όμως πολλά να περιμένουμε για το φετινό Μουντιάλ, ειδικά στο γήπεδο.

Ο Ιούνιος θα είναι ένας σημαντικός μήνας για τις ομάδες που προετοιμάζονται για την έναρξη των αγώνων, αλλά ίσως ακόμη περισσότερο για τις τέσσερις χώρες που κάνουν το ντεμπούτο τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Ιορδανία, το Πράσινο Ακρωτήριο, το Κουρασάο και το Ουζμπεκιστάν θα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στη διοργάνωση, ένα επίτευγμα που διευκολύνθηκε από την απόφαση να επεκταθεί το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο στις 48 ομάδες για πρώτη φορά.

Όλοι οι πρωτοεμφανιζόμενοι έχουν κληρωθεί σε δύσκολους ομίλους, πράγμα που σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσουν μερικές από τις καλύτερες ομάδες και παίκτες στον κόσμο.

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ιορδανίας AP

Η Ιορδανία, για παράδειγμα, θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Αργεντινή στον τελευταίο αγώνα του Ομίλου J, όπου πιθανότατα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Λιονέλ Μέσι. Η ιορδανική ομάδα έχει παρουσιάσει μεγάλη βελτίωση τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας στον τελικό του Κυπέλλου Ασίας το 2023, πριν ηττηθεί από το Κατάρ.

Την ίδια στιγμή, το Ουζμπεκιστάν κληρώθηκε στον ίδιο όμιλο με την Πορτογαλία και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι Ουζμπέκοι έχουν ως προπονητή τον θρυλικό Ιταλό αμυντικό Φάμπιο Κανναβάρο, ο οποίος σήκωσε το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την Ιταλία το 2006.

Εν τω μεταξύ, το Πράσινο Ακρωτήριο θα αντιμετωπίσει ένα από τα φαβορί του τουρνουά, την Ισπανία. Η αφρικανική χώρα μπορεί να είναι αουτσάιντερ στην φάση των ομίλων, αλλά είχε εξαιρετική πορεία στα προκριματικά – με επτά νίκες, δύο ισοπαλίες και μόλις μία ήττα.

Το Κουρασάο θα αντιμετωπίσει επίσης δύσκολες δοκιμασίες στον Όμιλο Ε, όπου θα αναμετρηθεί με ομάδες όπως η Γερμανία. Το νησί της Καραϊβικής έγινε η μικρότερη χώρα που προκρίθηκε ποτέ, με πληθυσμό μόλις 156.000 κατοίκων. Κατάφερε να εκμεταλλευτεί την απουσία των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού από τα προκριματικά, καθώς οι τρεις διοργανώτριες χώρες είχαν ήδη προκριθεί αυτόματα.

5. Παίκτες που αξίζει να παρακολουθήσετε

Πολλά από τα μεγάλα εγχώρια πρωταθλήματα ποδοσφαίρου βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, πράγμα που σημαίνει ότι μερικοί από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου εξακολουθούν να αγωνίζονται για να κερδίσουν τίτλους για τις ομάδες τους.

Αυτήν την στιγμή, οι περισσότεροι από τους καλύτερους παίκτες που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκονται στην Ευρώπη, με τον τελικό του Champions League, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου να κλείνει την ευρωπαϊκή σεζόν.

Και ενώ αυτό είναι μια καλή είδηση για τους οπαδούς του ποδοσφαίρου, οι οποίοι ανυπομονούν να παρακολουθήσουν τους αγαπημένους τους αθλητές, σημαίνει ότι ορισμένοι παίκτες εξακολουθούν να διατρέχουν τον κίνδυνο να τραυματιστούν πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Κορυφαίος μεταξύ αυτών είναι ο Ισπανός εξτρέμ Λαμίν Γιαμάλ. Ο 18χρονος είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον πλανήτη αυτήν την στιγμή, και πολλοί είναι ενθουσιασμένοι να δουν τον νεαρό να συμμετάσχει στο πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ωστόσο, υπάρχουν πλέον φόβοι ότι μπορεί να μην είναι σε θέση να αγωνιστεί, αφού ο αστέρας της Μπαρτσελόνα υπέστη τραυματισμό στους οπίσθιους μηριαίους μυς του τον περασμένο μήνα, κατά την διάρκεια ενός αγώνα. Δεν αναμένεται να ξαναπαίξει αυτή τη σεζόν, αλλά υπάρχουν ελπίδες ότι θα αναρρώσει εγκαίρως για το Παγκόσμιο Κύπελλο τον Ιούνιο.

Ο Λαμίν Γιαμάλ βρίσκεται ξαπλωμένος στον αγωνιστικό χώρο, αφού τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αγώνα, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026. AP

Υπάρχουν, ωστόσο, πολλοί παίκτες που δεν θα μπορέσουν να παίξουν στο φετινό Μουντιάλ, λόγω των τραυματισμών τους, όπως ο Ολλανδός αστέρας Τσάβι Σίμονς και ο Γάλλος επιθετικός Ουγκό Εκιτικέ.

Η ομάδα των ΗΠΑ επλήγη επίσης από τον τραυματισμό του επιθετικού Πάτρικ Αγκιεμάνγκ, ο οποίος ήλπιζε να κάνει το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι. Ο 25χρονος αποκλείστηκε μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα τον περασμένο μήνα.

Παρ' όλα αυτά, πολλοί κορυφαίοι παίκτες θα συμμετάσχουν στο τουρνουά, συμπεριλαμβανομένων των Μέσι και Ρονάλντο.