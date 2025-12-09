Νέα Υόρκη: Φωτιά σε κτήριο στο Μανχάταν - Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι - Δείτε βίντεο

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θύματα

Newsbomb

Νέα Υόρκη: Φωτιά σε κτήριο στο Μανχάταν - Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμός σήμανε στο δυτικό Μανχάταν, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα κτήριο, με αποτέλεσμα οι ένοικοι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τον χώρο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένα πυκνό σύννεφο καπνού έχει καλύψει την γειτονιά.

Όπως αναφέρει, η υπηρεσία διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Νέας Υόρκης, στο σημείο έφτασαν άμεσα λεωφορεία για να μεταφέρουν τους κατοίκους του κτηρίου, ενώ τόνισαν ότι μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θύματα.

Δείτε βίντεο:

Βίντεο του αμερικανικού μέσου CBS δείχνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον τελευταίο όροφο ενός κτιρίου έξι ορόφων στην περιοχή Upper West Side.

Στο σημείο επιχειρούν περίπου 140 πυροσβέστες, ενώ οι παρακείμενοι δρόμοι έκλεισαν για λόγους ασφαλείας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:03ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Αρναούτη: «Έχω κάνει 17 χειρουργεία» - «Ο Παντελίδης όταν βγήκε από το σπίτι ήταν μια χαρά»

18:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Έφοδος της ΕΛΑΣ στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας - Τι εντοπίστηκε στα κελιά

18:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Έρχεται νωρίτερα ο Ζαφείρης και μπαίνει στις προπονήσεις

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σε ισχύ η απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Φωτιά σε κτήριο στο Μανχάταν - Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι - Δείτε βίντεο

17:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Την περιμένει «καυτή» ατμόσφαιρα στην Τουρκία | Γέμισε αφίσες η Σαμψούντα

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε η σορός του 63χρονου ψαρά στην Πάργα

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Σύντομα θα σταλούν στις ΗΠΑ τα «επαναδιατυπωμένα έγγραφα» για το ειρηνευτικό σχέδιο

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: «Έτσι θα ξεκινήσει ο πόλεμος Τουρκίας - Ισραήλ» - «Δαχτυλίδι φωτιάς η Ανατολική Μεσόγειος» - Η εμπλοκή Κύπρου και Ελλάδας

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Τα μηνύματα του ανήλικου με την 20χρονη κοπέλα πριν το μοιραίο ραντεβού 

17:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, LIVE: Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-0 - Σέντρα στον αγώνα

17:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ, Ηλιόπουλος: «Προσπαθούμε να φέρουμε μια καινούργια μέρα στο ποδόσφαιρο» (video)

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ντρίπλα της Turkstream για να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις

17:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τύρναβος: 19χρονη κατήγγειλε απόπειρα βιασμού από 21χρονο

17:12LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης – Ο Δημήτρης Πανόπουλος στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο αύξησε η κακοκαιρία Byron τα αποθέματα νερού στον Μόρνο

16:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανιώνιος: Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι δύο οπαδοί που κρατούνταν αδικαιολόγητα στην Τουρκία

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Κόστα: Η ΕΕ πολύ κοντά σε λύση για τα παγωμένα ρωσικά στοιχεία -Ο Τραμπ να σεβαστεί τις επιλογές μας

16:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Τρεις βασικές προϋποθέσεις για μια ισχυρή Ελλάδα

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βόλος: Ποινική δίωξη κατά Μπέου και στελεχών του Δήμου - Η υπόθεση με το «αρχοντικό Σισιλιάνου» και τα 200.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:35ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Τα μηνύματα του ανήλικου με την 20χρονη κοπέλα πριν το μοιραίο ραντεβού 

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: «Έτσι θα ξεκινήσει ο πόλεμος Τουρκίας - Ισραήλ» - «Δαχτυλίδι φωτιάς η Ανατολική Μεσόγειος» - Η εμπλοκή Κύπρου και Ελλάδας

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα με εκπλήξεις

11:34LIFESTYLE

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του - Η αηδιαστική κίνηση στην πίστα

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

17:12LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης – Ο Δημήτρης Πανόπουλος στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βόλος: Ποινική δίωξη κατά Μπέου και στελεχών του Δήμου - Η υπόθεση με το «αρχοντικό Σισιλιάνου» και τα 200.000 ευρώ

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο αύξησε η κακοκαιρία Byron τα αποθέματα νερού στον Μόρνο

17:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, LIVE: Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-0 - Σέντρα στον αγώνα

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

16:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ισόβια στον εκτελεστή και εννέα χρόνια στον συνεργό για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μόσχα με την εξαφάνιση της Ανζέλικα - Ο μυστηριώδης άνδρας που κανείς δεν γνώριζε

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε η σορός του 63χρονου ψαρά στην Πάργα

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Γέμισε πορτοκάλια o Κηφισός - Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ύψος της Κηφισιάς

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από τον αρχηγό του Βασιλικού Ναυτικού: Η Βρετανία κινδυνεύει να χάσει τον Ατλαντικό από τη Ρωσία

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Η άλλη όψη στα μπλόκα: Τούρτα έκπληξη αγροτών σε αστυνομικό - To viral βίντεο με το ευχαριστώ τους

21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Φωτιά σε κτήριο στο Μανχάταν - Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ