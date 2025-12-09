Νέα Υόρκη: Φωτιά σε κτήριο στο Μανχάταν - Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι - Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε στο δυτικό Μανχάταν, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα κτήριο, με αποτέλεσμα οι ένοικοι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τον χώρο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένα πυκνό σύννεφο καπνού έχει καλύψει την γειτονιά.

Όπως αναφέρει, η υπηρεσία διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Νέας Υόρκης, στο σημείο έφτασαν άμεσα λεωφορεία για να μεταφέρουν τους κατοίκους του κτηρίου, ενώ τόνισαν ότι μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θύματα.

Δείτε βίντεο:

The New York City Fire Department says it is working to contain a fire in a residential building Tuesday morning on Manhattan’s Upper West Side. Smoke and flames could be seen spreading across the top floor of a six-story building.



Βίντεο του αμερικανικού μέσου CBS δείχνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον τελευταίο όροφο ενός κτιρίου έξι ορόφων στην περιοχή Upper West Side.

Στο σημείο επιχειρούν περίπου 140 πυροσβέστες, ενώ οι παρακείμενοι δρόμοι έκλεισαν για λόγους ασφαλείας.