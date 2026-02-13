Αισιοδοξία χωρίς αυταπάτες στην κυβέρνηση μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή τους στην Άγκυρα, στις 11 Φεβρουαρίου 2026.

Κάνοντας μια εις βάθος αποτίμηση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι επιβεβαιώθηκε η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για μία ουσιαστικά υπερήφανη, χωρίς ψευτο- πατριωτικές «κορώνες» εξωτερική πολιτική.

Προσθέτουν μάλιστα ότι ταυτόχρονα διαψεύστηκαν για ακόμα μία φορά όλοι όσοι, είτε από το πολιτικό σύστημα είτε από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, ισχυρίζονταν ότι είναι λάθος η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Τουρκία και η συνάντησή του με τον κ.Ερντογάν, εντάσσοντας αυτή την κριτική σε μια ευρύτερη άδικη κριτική περί ενδοτικότητας, υποχωρητικότητας και μιας εξωτερικής πολιτικής που κάνει κακό στο τέλος της ημέρας στα εθνικά συμφέροντα.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι ο πρωθυπουργός, έθεσε όλα τα θέματα, τα οποία αποτελούν διαχρονική εθνική θέση, τα έθεσε με σαφήνεια, με αποφασιστικότητα και στην πραγματικότητα η παρουσία του εκεί ήταν η καλύτερη δυνατή απάντηση σε αυτούς που έλεγαν να μην πάει.

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο

Στην Ηρώδου Αττικού 19 εκτιμούν ότι αυτή τη στιγμή οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό και λειτουργικό επίπεδο, το οποίο «αφενός μας επιτρέπει να αποτρέπουμε ή να διαχειριζόμαστε εντάσεις και αφετέρου καλλιεργεί τις αναγκαίες συνθήκες ώστε να επιδιώξουμε την εξέταση πιο δύσκολων ζητημάτων.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας διατηρούνται και επεκτείνονται, υπογράφονται αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες και, μέσω της εμπέδωσης αυτής της ατμόσφαιρας, μπορούμε να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι δεν θα παράγονται κρίσεις».

Προφανώς στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έχουν αυταπάτες ότι θα λυθούν όλα τα ζητήματα και ότι ο Ερντογάν θα πάρει πίσω την απειλή πολέμου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα υποχωρεί.

Θεωρούν σημαντικό όμως ότι ο Ερντογάν παραδέχθηκε πως «δεν υπάρχουν άλυτα ζητήματα κι ότι η επίλυση πρέπει να γίνεται με βάση το διεθνές δίκαιο».

Στη βάση του ρεαλισμού όμως συμπληρώνουν ότι «Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει το επίπεδο ωριμότητας που απαιτείται ώστε να πάμε ένα βήμα μπροστά, δηλαδή να ανακληθεί το casus belli που χρονολογείται από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, να συζητήσουμε τη μοναδική διαφορά μας, την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο, διαφορά από την οποία πηγάζουν πολλά προβλήματα».

https://www.instagram.com/reel/DUoCMz6DtAV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



Όπως υποστηρίζουν τα γαλάζια στελέχη «τα θετικά αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων, στο μεταναστευτικό και στη μείωση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου».

Συγκεκριμένα επιχειρήματα

Πάνω σε αυτό τον καμβά παραθέτουν και συγκεκριμένα επιχειρήματα:

«Το 2015 ήρθαν από την Τουρκία 860.000 μετανάστες και πρόσφυγες, ενώ το 2025 οι αφίξεις ήταν 21.000 το 2025, που μάλιστα συνιστά πτώση της τάξης του 60% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, πλέον έχουμε ελάχιστες παραβιάσεις του εναέριου χώρου, ενώ παλαιότερα είχαμε φτάσει στο σημείο να καταγράφονται 11.000 ανά έτος».

Διπλωματικές πηγές της Αθήνας αναφέρουν ότι οι διαφωνίες δεν εξαφανίζονταν ως δια μαγείας. Όμως το ότι ακόμη και οι διαφωνίες μπορούν να αναδεικνύονται χωρίς να προκαλούνται εντάσεις, είναι πρόοδος.

Σημειώνουν μάλιστα το σημαντικό ρόλο που έπαιξαν οι απευθείας συνομιλίες Γεραπετρίτη και Φιντάν:

«Όλα τα παραπάνω δεν είναι αυτονόητα, ούτε και δεδομένα, αλλά αποτέλεσμα μια συντεταγμένης και συστηματικής προσπάθειας που έχει γίνει τα τελευταία 2,5 χρόνια για επανενεργοποίηση των διαύλων επικοινωνίας και για ένα δομημένο διάλογο σε 3 άξονες: πολιτικός διάλογος, θετική ατζέντα, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, υπό τον συντονισμό των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας Γιώργου Γεραπετρίτη και Τουρκίας Χακάν Φιντάν».

Διαβάστε επίσης