Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Τι κάνει σήμερα η 6χρονη Λυδία και τα κεράκια στην τούρτα της Καρολάιν

Ποιες οι σχέσεις του παιδιού με την Ελλάδα 

Απόφαση στη δίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά. Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 

Αν και έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τη συγκλονιστική δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς από τον πιλότο σύζυγό της Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, η 6χρονη -σήμερα- κόρη τους Λυδία δεν έχει μάθει την αλήθεια για τον πατέρα της, ενώ την ίδια ώρα οι συγγενείς της 20χρονης φοιτήτριας προσπαθούν να κρατούν ζωντανή την ανάμνησή της, γιορτάζοντας κάθε χρόνο τα γενέθλιά της.

Όπως αποκάλυψε, σύμφωνα με την εφημερίδα «Espresso», ο πατέρας της αδικοχαμένης Καρολάιν, εκείνη την ημέρα πηγαίνουν στο μνήμα της αδικοχαμένης κόρης του, η οποία βρήκε φρικτό θάνατο από τα χέρια του συζύγου της μέσα στη μεζονέτα τους στο Γλυκά Νερά, τον Μάιο του 2021, και σβήνουν κεράκια σε μία τούρτα. «Εξακολουθούμε να γιορτάζουμε τα γενέθλια της Καρολάιν με μια μικρή συγκέντρωση με φίλες της Λυδίας και μία τούρτα που γράφει “Χρόνια πολλά, μαμά”».

«Κάνουμε και ένα μνημόσυνο στην επέτειο του θανάτου της. Δεν πρέπει να αφήσω τη μνήμη της να σβήσει, την αγαπώ πολύ» είπε ο Ντέιβιντ Κράουτς, ο οποίος βρίσκεται στην Αλόννησο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανατροφή του εξάχρονου κοριτσιού, το οποίο ήταν μόλις 11 μηνών όταν συνέβη μπροστά του το ειδεχθές έγκλημα. «Είπαμε στη Λυδία ότι η μητέρα της πέθανε, δεν της έχουμε πει πώς πέθανε. Αυτό είναι κάτι για το μέλλον. Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα εξάχρονο παιδί ότι ο πατέρας της έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του».

Χαρούμενο παιδί

Περιγράφοντας τη μικρή Λυδία, τόνισε πως είναι ένα χαρούμενο παιδί «που οι μόνες έγνοιες του είναι η φροντίδα του αγαπημένου του σκύλου, το σχολείο και τι θα φάει», όπως είπε. «Στις Φιλιππίνες δεν είναι συνηθισμένο ένα παιδί να ζει με τους παππούδες του» πρόσθεσε ο Ντέιβιντ Κράουτς, καταλήγοντας πως δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής σχέδια για να έρθει η εγγονή του στην Ελλάδα. «Δεν υπάρχουν σχέδια για να έρθει στην Ελλάδα. Ίσως όταν μεγαλώσει να επισκεφθεί τη χώρα όπου γεννήθηκε. Θα είναι δική της απόφαση. Δεν έχει επαφή με τους γονείς του Μπάμπη» είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή.

Σε άλλες δηλώσεις του είχε αποκαλύψει πως η μικρή Λυδία, που μεγαλώνει με τη γιαγιά της, Σούζαν, δεν έχει αποκοπεί εντελώς από τις ρίζες της, εξηγώντας πως είχε ντυθεί Ελληνίδα θεά πριν από μερικούς μήνες, όταν η τάξη της επισκέφθηκε το σχολείο με την παραδοσιακή ενδυμασία της χώρας τους.

