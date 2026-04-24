Κατερίνα Καινούργιου: «Κλείδωσε» η επιστροφή της στην εκπομπή

Snapshot Η Κατερίνα Καινούργιου θα επιστρέψει στην παρουσίαση της εκπομπής «Super Κατερίνα» στις 11 Μαΐου.

Η παρουσιάστρια δίνει προτεραιότητα στη φροντίδα της κόρης της και προσπαθεί να βρει ισορροπία στη νέα της καθημερινότητα.

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης έχει αναλάβει προσωρινά την παρουσίαση της εκπομπής στον ALPHA.

Η ομάδα της εκπομπής και το κανάλι στηρίζουν ένθερμα την επιστροφή της Κατερίνας Καινούργιου.

Η ίδια ευχαρίστησε την ομάδα της για την υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και των πρώτων μηνών μετά τη γέννηση.

Είκοσι ημέρες πέρασαν από την ημέρα που η Κατερίνα Καινούργιου έγινε μητέρα και, όπως είχε πει από την πρώτη στιγμή, για εκείνη προτεραιότητα είναι η κόρη της. Η παρουσιάστρια προσπαθεί να βρει ρυθμούς και ισορροπίες σε αυτή τη νέα καθημερινότητα, ωστόσο η καρέκλα της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την περιμένει!

Στην εκπομπή «Happy Day» της Παρασκευής, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε στο come back της Κατερίνας, αποκαλύπτοντας ότι θα επιστρέψει τηλεοπτικά στις 11 Μαΐου. Σύμφωνα με όσα μετέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από προσωπική επικοινωνία, η Κατερίνα Καινούργιου επιθυμεί να ζήσει όσο πιο έντονα γίνεται αυτή τη νέα περίοδο της ζωής της, χωρίς να αφήνει τίποτα στην τύχη.

Αυτή την περίοδο, στο τιμόνι της «Super Κατερίνας» στον ALPHA βρίσκεται ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. Όλη η ομάδα της εκπομπής στηρίζει απεριόριστα την παρουσιάστρια, όπως και το κανάλι. Άλλωστε, η ίδια είχε παραδεχτεί πριν τη γέννηση της μονάκριβής της: «Ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που είστε εδώ, η ομάδα μου μπροστά από τις κάμερες, στην παραγωγή μου τη φανταστική, στο κανάλι μας και στους ανθρώπους που είναι επάνω στην αρχισυνταξία, στη σκηνοθεσία και σε όλη μου τη δημοσιογραφική ομάδα. Αυτοί οι μήνες για μία γυναίκα είναι πολύ όμορφοι αλλά και ταυτόχρονα δύσκολοι, με πολλά σκαμπανεβάσματα ψυχολογικά, ορμονικά. Με βοηθήσατε τόσο πολύ, νιώθω ότι ήταν οι ωραιότεροι μήνες της ζωής μου. Με κάνατε να νιώσω υπέροχα»…

