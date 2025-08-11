Αθηνά Οικονομάκου: Φέρνει τον «καύσωνα» στην Άνδρο με τις καλοκαιρινές εμφανίσεις της

Η Αθηνά Οικονομάκου «ανέβασε τη θερμοκρασία» στην Άνδρο με τις εντυπωσιακές καλοκαιρινές εμφανίσεις της.

Η αγαπημένη ηθοποιός περνά ξέγνοιαστες στιγμές κάτω από τον ήλιο, απολαμβάνοντας τόσο τη θάλασσα όσο και την πισίνα του πολυτελούς ξενοδοχείου όπου φιλοξενείται. Με ηλιοκαμένη επιδερμίδα, γυμνασμένο σώμα και αστείρευτη λάμψη, η Αθηνά τραβά όλα τα βλέμματα.

https://www.instagram.com/p/DNNoSWct9CU/

Αυτή τη φορά επέλεξε να περάσει λίγες μέρες διακοπών στο Αιγαίο μαζί με την καλή της φίλη, Λένα Δροσάκη. Οι δύο τους γνωρίστηκαν και δέθηκαν μέσα από τη συνεργασία τους στη σειρά του ΑΝΤ1 «Ο πρώτος από εμάς» και από τότε διατηρούν στενή φιλία, με συχνές κοινές εξόδους. Τώρα, σειρά είχαν οι καλοκαιρινές αποδράσεις, λίγο καιρό μετά το ταξίδι της Οικονομάκου στις Μαλδίβες.