Αθηνά Οικονομάκου: «Αντίο Αύγουστε, σε ευχαριστούμε» - Τα φιλιά στον Μπρούνο Τσερέλα στην Κίμωλο

Η Αθηνά Οικονομάκου αποχαιρετά τον Αύγουστο με μια νέα ανάρτηση δίπλα στον Μπρούνο Τσερέλα από την Κίμωλο όπου απολάμβαναν μερικές στιγμές χαλάρωσης.

«Αντίο Αύγουστε, ευχαριστούμε για τη ζεστασιά και τις αναμνήσεις», έγραψε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Μάιο, η Αθηνά Οικονομάκου ταξίδεψε στην Ιταλία, όπου και δέχτηκε πρόταση γάμου από τον 39χρονο μπασκετμπολίστα.