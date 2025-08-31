Αθηνά Οικονομάκου: «Αντίο Αύγουστε, σε ευχαριστούμε» - Τα φιλιά στον Μπρούνο Τσερέλα στην Κίμωλο
Τον περασμένο Μάιο, η Αθηνά Οικονομάκου ταξίδεψε στην Ιταλία, όπου και δέχτηκε πρόταση γάμου από τον 39χρονο μπασκετμπολίστα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Αθηνά Οικονομάκου αποχαιρετά τον Αύγουστο με μια νέα ανάρτηση δίπλα στον Μπρούνο Τσερέλα από την Κίμωλο όπου απολάμβαναν μερικές στιγμές χαλάρωσης.
«Αντίο Αύγουστε, ευχαριστούμε για τη ζεστασιά και τις αναμνήσεις», έγραψε χαρακτηριστικά.
Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Μάιο, η Αθηνά Οικονομάκου ταξίδεψε στην Ιταλία, όπου και δέχτηκε πρόταση γάμου από τον 39χρονο μπασκετμπολίστα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:09 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός: Με Καλάμπρια και Λαφόν η ενδεκάδα του Βιτόρια
20:47 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο «Μάγος του Κρεμλίνου» - Η μεταμόρφωση του Τζουντ Λο σε Βλάντιμιρ Πούτιν
20:26 ∙ TRAVEL
Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες του κόσμου για το 2025
23:14 ∙ WHAT THE FACT