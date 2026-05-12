Αυτή είναι η κρίσιμη ημερομηνία που θα αποκαλύψει αν ο χανταϊός εξαπλώνεται

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Η κρίσιμη ημερομηνία για την εμφάνιση κρουσμάτων τρίτης γενιάς χανταϊού από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius είναι η 19η Μαΐου.
  • Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 10 κρούσματα, με ένα «ασθενή μηδέν» και εννέα μολύνσεις δεύτερης γενιάς.
  • Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω στενής επαφής, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι το στέλεχος «Άνδεις» μπορεί να μεταδίδεται και μέσω του αέρα.
  • Ο συντελεστής αναπαραγωγής του ιού στο πλοίο εκτιμάται σε εννέα, συγκρίσιμος με την παραλλαγή Όμικρον του Covid
  • Εάν δεν εμφανιστούν κρούσματα τρίτης γενιάς έως τις 21 Ιουνίου, η επιδημία θα θεωρηθεί λήξασα.
Το ξέσπασμα του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius ύψωσε κόκκινες σημαίες σε πολλά κράτη, και ο φόβος μίας ευρύτερης επιδημίας που μπορεί να λάβει διαστάσεις πανδημίας προκαλεί φόβο, με πρόσφατες τις μνήμες του Covid 19.

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ιός έχει «ξεφύγει» από τους επιβάτες του πλοίου, ωστόσο η επικινδυνότητά του, καθώς το συγκεκριμένο στέλεχος «Άνδεις» είναι θανατηφόρο και το μόνο που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, εγείρει σοβαρές ανησυχίες.

Επίσης, η μακρά περίοδος επώασης του ιού σημαίνει ότι είναι αδύνατο να γνωρίζουμε αν οι επιβάτες που αποβιβάστηκαν νωρίς στις 24 Απριλίου έχουν μεταδώσει τη νόσο.

Ο Δρ Στίβεν Κουέι, σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph, έχει υπολογίσει ότι όλες οι περιπτώσεις της δεύτερης γενιάς – αυτές που αφορούν άτομα που ανέπτυξαν συμπτώματα μετά από επαφή με τον «ασθενή μηδέν», τον 70χρονο Λέο Σίλπεροορντ – χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 22 ημέρες για να αρρωστήσουν.

Ο Αμερικανός γιατρός εκτιμά ότι οι περιπτώσεις της τρίτης γενιάς – που αφορούν όσους μολυνθούν από τους παραθεριστές – θα αρχίσουν να εμφανίζονται γύρω στις 19 Μαΐου, αν ισχύει η ίδια περίοδος επώασης περίπου τριών εβδομάδων.

Σε προηγούμενες επιδημίες του στελέχους «Άνδεις» του χανταϊού στην Αργεντινή, η περίοδος αιχμής για την εμφάνιση των συμπτωμάτων ήταν 22 έως 28 ημέρες.

«Έχουμε πλέον 10 κρούσματα, έναν προφανή «ασθενή μηδέν» και εννέα κρούσματα δεύτερης γενιάς που μεταδόθηκαν από άνθρωπο σε άνθρωπο», ανέφερε.

«Η 19η Μαΐου είναι μια ημερομηνία που πρέπει να παρακολουθήσουμε... Αν τα κρούσματα συνεχίσουν μετά από αυτή την ημερομηνία, πιθανότατα θα είναι κρούσματα δεύτερης ή τρίτης γενιάς».

Περίπου 29 επιβάτες αποβιβάστηκαν από το πλοίο στη Σάντα Ελένα πριν εντοπιστεί η επιδημία, μεταξύ των οποίων η Miriam Schilperoord, 69 ετών, σύζυγος του «ασθενή μηδέν», και ένας Ελβετός επιβάτης που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τον ιό.

Συνολικά 30 άτομα αποχώρησαν από το πλοίο πριν γίνει σαφές ότι ενδέχεται να ήταν φορείς μιας θανατηφόρας ασθένειας και είναι πιθανό να έχουν έρθει σε επαφή με εκατοντάδες άτομα τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Οι ειδικοί έχουν δηλώσει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι μικρός, καθώς ο ιός μεταδίδεται μόνο μέσω στενής επαφής, όπως το φιλί ή η κοινή χρήση φαγητού ή ποτών.

Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια ότι το στέλεχος των Άνδεων μπορεί να είναι ακόμη πιο μεταδοτικό από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως.

Ο καθηγητής Joseph Allen, του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, δήλωσε ότι είχε έρθει σε επαφή με έναν γιατρό στο MV Hondius, ο οποίος ανησυχούσε ότι ορισμένοι από τους μολυσμένους δεν είχαν στενή επαφή με τον ασθενή μηδέν. Απλώς διασταυρώθηκαν στις τραπεζαρίες ή στους χώρους διαλέξεων.

Αν ισχύει αυτό, τότε αυτό υποδηλώνει ότι ο στελεχός των Άνδεων θα μπορούσε να μεταδοθεί μέσω του αέρα.

Σε προηγούμενη επιδημία του στελέχους αυτού στην επαρχία Τσουμπούτ της Αργεντινής, αναφέρθηκε ότι ένα άτομο είχε μολυνθεί απλώς και μόνο επειδή είπε «γεια» περνώντας δίπλα από ένα άτομο με συμπτώματα σε ένα πάρτι γενεθλίων.

Άλλοι μολύνθηκαν στο ίδιο πάρτι, παρόλο που κάθονταν σε διαφορετικά τραπέζια, σε απόσταση έως και δύο μέτρων μεταξύ τους.

Στην ίδια επιδημία, δύο ασθενείς που εισήχθησαν στο νοσοκομείο τοποθετήθηκαν σε δωμάτια με ασθενείς με χανταϊό και αργότερα προσβλήθηκαν από τον ιό, παρόλο που δεν υπήρχε στενή επαφή.

Στο κρουαζιερόπλοιο, εάν όλοι μολύνθηκαν από τον «ασθενή μηδέν», τότε ο συντελεστής αναπαραγωγής – ο αριθμός των ατόμων που μολύνει κάθε άτομο – είναι εννέα.

Αυτός ο αριθμός είναι τόσο υψηλός όσο και της παραλλαγής Όμικρον του Covid-19, αν και ο περιορισμός στο πλοίο σίγουρα θα τον έχει οδηγήσει πολύ υψηλότερα από ό,τι θα αναμενόταν σε ένα ευρύτερο περιβάλλον.

Αυτό σημαίνει όμως ότι το στέλεχος Άνδεις μπορεί να μεταδίδεται στους ανθρώπους πιο εύκολα από ό,τι αρχικά πιστευόταν, και όποιος ήρθε σε επαφή με όσους επέστρεφαν από το MV Hondius ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο.

Εάν η 19η Μαΐου και οι επόμενες ημέρες περάσουν χωρίς μολύνσεις τρίτης γενιάς, τότε η επόμενη ημερομηνία που πρέπει να προσέξουμε θα είναι η 21η Ιουνίου.

Τότε θα έχει ολοκληρωθεί η περίοδος επώασης και δεν θα υπάρχει καμία πιθανότητα να μολυνθεί κανείς άλλος από την πρώτη εστία της επιδημίας.

Μόνο εάν φτάσουμε σε αυτή την ημερομηνία χωρίς περαιτέρω κρούσματα, η επιδημία θα έχει τελειώσει.

