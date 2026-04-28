Αγνοούμενοι - νεκροί επιστήμονες: Πρώην πράκτορας του FBI καταρρίπτει τις θεωρίες συνωμοσίας

Μια παροπλισμένη πράκτορας του FBI έρχεται να βάλει τέλος στα σενάρια συνωμοσίας, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί για στοχευμένες εξοντώσεις, καταρρέουν

Μιχάλης Παπαδάκος

Παγκόσμια φρενίτιδα έχει προκαλέσει η θεωρία συνωμοσίας που θέλει διακεκριμένους επιστήμονες που «αγγίζουν» ευαίσθητα θέματα μεταξύ άλλων, όπως αυτό της εξωγήινης ζωής, να εξαφανίζονται και να πεθαίνουν μυστηριωδώς ή να αυτοκτονούν.

Η λίστα που περιλαμβάνει σχεδόν μια ντουζίνα επιστήμονες αποβιώσαντες ή αγνοούμενους, κάνει το γύρο του διαδικτύου και τροφοδοτεί με «υλικό» τους απανταχού συνωμοσιολόγους που «διψούν» για μυστήριο και ίντριγκα.

Την ώρα πάντως που οι ομοσπονδιακοί πράκτορες φέρονται να εξετάζουν αυτό το κύμα των υποθέσεων που αφορούν τους Αμερικανούς επιστήμονες, έρχεται μια παροπλισμένη πράκτορας του FBI να βάλει τέλος στα σενάρια, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί καταρρέουν.

Στους θανάτους και τις εξαφανίσεις περιλαμβάνονται επιστήμονες που συνδέονται με το Εργαστήριο Αεριοπροώθησης της NASA, το Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος και άλλα ιδρύματα που συνδέονται με κυβερνητική έρευνα. Είναι αλήθεια, ότι υπάρχει ένα μυστήριο, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις, οι επίσημες αιτίες θανάτου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ενώ άλλες παραμένουν ανοιχτές, μιας και οι έρευνες για αγνοούμενους παραμένουν ανοιχτές. Οι Αρχές έχουν τονίσει ότι οι συνθήκες ποικίλλουν σημαντικά, με ορισμένα περιστατικά να συμβαίνουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και υπό σημαντικά διαφορετικές συνθήκες.

Οι υποθέσεις έχουν προσελκύσει την προσοχή του Κογκρέσου και του Λευκού Οίκου με τον ίδιο τον Τραμπ να έχει αναφερθεί στους μυστήριους θανάτους. Ενώ το FBI συντονίζεται με άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν τυχόν διασυνδέσεις, αξιωματούχοι έχουν τονίσει ότι δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία που να υποστηρίζουν επί του παρόντος συντονισμένη εγκληματική ενέργεια.

Τι λέει η πρώην πράκτορας του FBI

Η συνταξιούχος ειδική πράκτορας του FBI, Τζένιφερ Κόφινταφερ, μιλώντας στο Newsweek είπε ότι είναι εύκολο να κατασκευαστούν συνωμοσίες από ανεπεξέργαστα δεδομένα όταν οι μεμονωμένες υποθέσεις απογυμνώνονται από το προσωπικό τους πλαίσιο.

Ως αναλογία, ανέφερε τα στατιστικά στοιχεία αυτοκτονιών μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, λέγοντας ότι εκατοντάδες γιατροί αυτοκτονούν κάθε χρόνο. Θεωρούμενοι μεμονωμένα, είπε, αυτοί οι θάνατοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως κάτι δυσοίωνο - ακόμα και όταν δεν είναι.

Η Κόφινταφερ είπε ότι μια πραγματική συνωμοσία θα έδειχνε συνέπεια: Παρόμοια θύματα, στενή επαγγελματική εστίαση, συγκρίσιμα επίπεδα πρόσβασης και επαναλαμβανόμενες μέθοδοι.

Αντίθετα, οι υποθέσεις που εξετάζονται αφορούν ερευνητές και εργαζόμενους σε πολλαπλούς κλάδους - από την αστροφυσική και τη φαρμακευτική έως διοικητικούς και εργολαβικούς ρόλους - που εργάζονται σε διαφορετικά ιδρύματα και υπηρεσίες.

Είπε ότι η θεωρία θα ήταν πιο αξιόπιστη αν όλοι ανήκαν στην ίδια ομάδα, όπως ερευνητές που εργάζονται αποκλειστικά σε ένα μόνο απόρρητο πρόγραμμα. Η λίστα καλύπτει πολλαπλούς κυβερνητικούς οργανισμούς, τίτλους εργασίας και επίπεδα άδειας, υπονομεύοντας την ιδέα μιας στοχευμένης προσπάθειας καταστολής ή κλοπής συγκεκριμένης έρευνας.

Τι αναφέρουν οι θεωρίες συνωμοσίας

Οι διαδικτυακές θεωρίες υποδηλώνουν σε γενικές γραμμές ότι επιστήμονες με πρόσβαση σε απόρρητες ή ευαίσθητες πληροφορίες απάγονται ή δολοφονούνται για να αποκρύψουν την έρευνα, να σαμποτάρουν τις δυνατότητες των ΗΠΑ ή να αποσπάσουν μυστικά για ξένους αντιπάλους.

Η εικασία κέρδισε έδαφος νωρίτερα φέτος, μετά τη δημοσιοποίηση αρκετών υποθέσεων υψηλού προφίλ, γεγονός που προκάλεσε αναρτήσεις σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που ισχυρίζονταν μοτίβα μεταξύ των θανάτων και των εξαφανίσεων.

Αυτοί οι ισχυρισμοί κλιμακώθηκαν στην πολιτική σφαίρα, με ορισμένους νομοθέτες να αμφισβητούν δημόσια εάν θα μπορούσαν να εμπλακούν ξένες κυβερνήσεις και να πιέζουν τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες για ενημερώσεις. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αναγνωρίσει το ζήτημα, χαρακτηρίζοντάς το «αρκετά σοβαρό ζήτημα».

Ωστόσο, οι αναφορές έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν συντονισμό μεταξύ των περιστατικών και σε αρκετές περιπτώσεις είτε έχουν εντοπιστεί ύποπτοι είτε έχουν χαρακτηριστεί ως αυτοκτονίες.

Ορισμένες θεωρίες επισημαίνουν πόσο περίεργο είναι το γεγονός ότι ορισμένα από τα θύματα άφησαν πίσω τους σημαντικά καθημερινά αντικείμενα πριν πεθάνουν ή εξαφανιστούν, όπως τηλέφωνα, πορτοφόλια ή γυαλιά. Ωστόσο, η πρώην ομοσπονδιακή πράκτορας είπε ότι ένα βασικό λάθος που κάνουν οι λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας στην έρευνα, είναι ότι επικεντρώνονται αποκλειστικά στα αντικείμενα που αφήνουν πίσω τους τα θύματα.

«Δεν είναι μόνο αυτό που αφήνουν πίσω τους που είναι σημαντικό. Ακόμα πιο σημαντικό είναι αυτό που επιλέγουν να πάρουν μαζί τους», είπε χαρακτηριστικά η Κόφινταφερ.

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα αγνοούμενα άτομα φέρεται να άφησαν πίσω τους καθημερινά είδη πρώτης ανάγκης, αλλά πήραν μαζί τους ένα πιστόλι, μια λεπτομέρεια που, σύμφωνα με την Κόφινταφερ, δεν συνάδει με σενάρια απαγωγής.

Όσον αφορά στα θύματα που αργότερα βρέθηκαν νεκρά, είπε ότι δεν είναι ασυνήθιστο για τους ανθρώπους να αφήνουν πίσω τους σημαντικά καθημερινά αντικείμενα πριν αυτοκτονήσουν. «Ουσιαστικά, λένε αντίο στη ζωή τους και δεν χρειάζονται τίποτα από αυτά», είπε χαρακτηριστικά. «Αυτό είναι πάντα ένα από τα αποκαλυπτικά σημάδια που ψάχνεις όταν προσπαθείς να αποφασίσεις αν κάτι είναι ανθρωποκτονία, αν κάτι είναι πιθανή αυτοκτονία ή αν είναι ατύχημα».

Ποιοι είναι οι επιστήμονες

Πολλές υποθέσεις βρίσκονται υπό εξέταση, οι οποίες αφορούν άτομα που συνδέονται με εγκαταστάσεις διαστημικής, αεροδιαστημικής, πυρηνικής ενέργειας ή στρατιωτικής έρευνας σε διάφορες πολιτείες. Παρακάτω παρατίθεται η λίστα των εργαζομένων που έχουν δεσμούς με την προηγμένη έρευνα και των οποίων οι εξαφανίσεις ή οι θάνατοι έχουν προσελκύσει το δημόσιο ενδιαφέρον.

Έιμι Έσκριτζ: Επιστήμονας που φέρεται να ερευνά τεχνολογία αντιβαρύτητας.
Πέθανε το 2022 από φερόμενο αυτοτραυματισμό από πυροβολισμό.

Μάικλ Ντέιβιντ Χικς: Ερευνητής στο Εργαστήριο Αεριοπροώθησης της NASA· εργάστηκε στο Πρόγραμμα DART και στην αποστολή Deep Space 1.
Πέθανε: Ιούλιος 2023. Περιγράφεται ως αστρονόμος και καλλιτέχνης. Δεν έχει αναφερθεί αιτία θανάτου.

Φρανκ Μάιβαλντ: Κύριος ερευνητής στο Εργαστήριο Αεριώθησης της NASA.
Πέθανε: Ιούλιος 2024. Δεν αναφέρθηκε αιτία θανάτου. Η νεκρολογία του ανέφερε ότι έζησε μια ζωή γεμάτη «αφοσίωση, αγάπη και καλοσύνη».

Άντονι Τσάβες: Πρώην υπάλληλος στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος.
Αγνοείται από: Μάιος 2025.

Μόνικα Ρέζα: Διευθύντρια Επεξεργασίας Υλικών στο Εργαστήριο Αεριώθησης της NASA.
Αγνοείται από: Ιούνιο του 2025.

Μελίσα Κάσιας: Διοικητική υπάλληλος στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος.
Αγνοείται από: Ιούνιος 2025.

Στίβεν Γκαρσία: Εργολάβος της κυβέρνησης σε εγκαταστάσεις στο Νέο Μεξικό για την Πανεπιστημιούπολη Εθνικής Ασφάλειας του Κάνσας Σίτι.
Αγνοείται από: Αύγουστο του 2025.

Νούνο Λουρέιρο: Διευθυντής του Κέντρου Επιστήμης και Σύντηξης Πλάσματος του MIT.
Πέθανε από πυροβολισμό τον Δεκέμβριο του 2025.

Καρλ Γκρίλμερ: Αστροφυσικός του Caltech που εργάστηκε στις αποστολές NEOWISE και NEO Surveyor της NASA.
Πέθανε: Φεβρουάριος 2026 από πυροβολισμό στο σπίτι του στην Καλιφόρνια.

Γουίλιαμ «Νιλ» ΜακΚάσλαντ: Συνταξιούχος υποστράτηγος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, πρώην διοικητής του Εργαστηρίου Έρευνας της Πολεμικής Αεροπορίας και νυν διευθυντής τεχνολογίας στην Applied Technology Associates.
Αγνοείται από: 27 Φεβρουαρίου 2026.

Τζέισον Τόμας: Ερευνητής φαρμακευτικών προϊόντων.
Βρέθηκε νεκρός: Μάρτιος 2026. Σύμφωνα με τη νεκρολογία του στο Legacy.com, η οποία δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ο Τόμας «έφυγε από τη ζωή απροσδόκητα αφού αγνοούνταν από τις 12 Δεκεμβρίου 2025».

Οι αξιωματούχοι έχουν τονίσει ότι δεν έχει τεκμηριωθεί καμία οριστική σύνδεση και ότι ορισμένα από τα περιστατικά ενδέχεται τελικά να αποδειχθούν άσχετα, παρά τις επιφανειακές ομοιότητες, όπως το επαγγελματικό υπόβαθρο των θυμάτων.

Το ζήτημα προσέλκυσε αυξημένη προσοχή αφότου οι Αμερικανοί νομοθέτες, συμπεριλαμβανομένου του βουλευτή Έρικ Μπέρλισον, ενός Ρεπουμπλικάνου από το Μιζούρι, ζήτησαν ενημερώσεις και μεγαλύτερη διαφάνεια, προειδοποιώντας ότι ακόμη και η εμφάνιση ενός μοτίβου που αφορά εμπειρογνώμονες με πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες θα μπορούσε να εγείρει ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια.

