Σεισμός 3,5 Ρίχτερ Κρήτης και Κάσου

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου EMSC, σημειώθηκε στις 03:18 μετά τα μεσάνυχτα (Κυριακή 24/5), σε υποθαλάσσια περιοχή στο στενό της Κάσου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 8 χλμ., σύμφωνα με το EMSC.



Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 40 χλμ. βορειοδυτικά από το Παλαίκαστρο Λασιθίου.

3,5 από το Γεωδυναμικό

Και η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών έδωσε το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 7,5 χλμ, και επίκεντρο 31 χλμ., δυτικά της Κάσου.

Δείτε το σεισμό, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Σεισμολογικού Δικτύου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στη Ζάκρο του νομού Λασιθίου.