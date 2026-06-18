Ποινή σε 48χρονο Ρεθυμνιώτη που έκανε το γραφείο του Δημάρχου «γυαλιά-καρφιά»

Με ποινή 24 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 750 ευρώ καταδικάστηκε ένας 48χρονος πολίτης στο Ρέθυμνο, ο οποίος όρμησε χθες στο Δημαρχείο και βανδάλισε το γραφείο του Δημάρχου.

Το «κόκκινο πανί» για τον πολίτη

Ένα πρωτοφανές περιστατικό αναστάτωσε το Ρέθυμνο το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στο Δημαρχείο και προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές.

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