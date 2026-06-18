Ζάππειο: Έναρξη του «Φεστιβάλ Ολυμπίων» στις 21 Ιουνίου με τη Big Band του Δήμου Αθηναίων

Έναν νέο θεσμό πολιτισμού, τέχνης και αθλητισμού εγκαινιάζει εφέτος η Αθήνα με το Φεστιβάλ Ολυμπίων, το οποίο από τις 21 Ιουνίου έως τις 25 Ιουλίου 2026 θα φιλοξενηθεί στο Αμφιθέατρο Κήπων Ζαππείου, φιλοδοξώντας να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το πολιτιστικό καλοκαίρι της πρωτεύουσας.

Οι πρώτες αποκλειστικές φωτογραφίες από το υπό κατασκευή Αμφιθέατρο δείχνουν πως όλα θα είναι έτοιμα για να ανοίξει η αυλαία του Φεστιβάλ την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής, με τη συναυλία «Swinging with the Big Band», μια βραδιά αφιερωμένη στον διαχρονικό ήχο της jazz και των μεγάλων ορχηστρών.

Η Big Band του Δήμου Αθηναίων (Athens Big Band) θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τις πιο αγαπημένες και αναγνωρίσιμες επιτυχίες του είδους, από τη χρυσή εποχή των μεγάλων jazz orchestras έως σύγχρονες ενορχηστρώσεις και συνθέσεις που διατηρούν ζωντανό το πνεύμα του swing, υπό τη μουσική διεύθυνση του Σάμι Αμίρη.

Με ελεύθερη είσοδο, η εναρκτήρια εκδήλωση αποτελεί ανοιχτή πρόσκληση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας να συμμετάσχουν σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού, στο νέο Αμφιθέατρο Κήπων Ζαππείου, έναν χώρο που θα φιλοξενήσει σημαντικές πολιτιστικές δράσεις στο κέντρο της πόλης.

Ανακαλύψτε ολόκληρο το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ολυμπίων εδώ.

Ημερομηνία | Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

Ώρα Έναρξης | 21:00

Χώρος | Αμφιθέατρο Κήπων Ζαππείου

Είσοδος Ελεύθερη

Είσοδος Φεστιβάλ | Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας

Το «Φεστιβάλ Ολυμπίων» πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία του ομίλου Qualco, διεθνούς παρόχου λογισμικού και χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, και με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς (ΙΕΜΚ).