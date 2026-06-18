Κονγκό: Ξεπέρασαν τους 200 οι νεκροί από τον Έμπολα - Τι φοβούνται οι αρχές

Οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι 875 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον ιό και οι 202 από αυτούς πέθαναν από τις 15 Μαΐου

Newsbomb

Κονγκό: Ξεπέρασαν τους 200 οι νεκροί από τον Έμπολα - Τι φοβούνται οι αρχές

Ένας φρουρός ασφαλείας τρέχει μπροστά από ένα νοσοκομείο που έχει τυλιχθεί στις φλόγες στη Ρουαμπάρα του Κονγκό, την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο νεκροί από την επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ξεπέρασαν τους 200, έναν μήνα αφότου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν σήμερα τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών της Αφρικής (Africa CDC), η υγειονομική υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι 875 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον ιό και οι 202 από αυτούς πέθαναν από τις 15 Μαΐου, κάτι που σημαίνει ότι η θνησιμότητα ανέρχεται στο 23%. Στη γειτονική Ουγκάντα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 19 και έχουν καταγραφεί δύο θάνατοι.

Η τρέχουσα επιδημία του αιμορραγικού πυρετού προκαλείται από το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο, για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο, ούτε συγκεκριμένη θεραπεία. Το επίκεντρο της επιδημίας είναι η επαρχία Ιτούρι, στη βορειοανατολική ΛΔ του Κονγκό, στην οποία η πρόσβαση είναι δύσκολη λόγω της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου και της δράσης ενόπλων οργανώσεων.

Ο υπεύθυνος των CDC Africa για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, Ουέσαμ Μανκούλα, είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα ότι η υπηρεσία «ανησυχεί» επειδή η ιχνηλάτιση των επαφών των ασθενών στη ΛΔ του Κονγκό παραμένει σε ανεπαρκή επίπεδα «λόγω προβλημάτων ασφαλείας και πρόσβασης σε ορισμένες ζώνες».

Αντιθέτως, η επιδημία είναι «υπό έλεγχο» στην Ουγκάντα.

Ο Έμπολα, που μεταδίδεται από τα σωματικά υγρά και τη στενή επαφή, έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική μέσα σε μισό αιώνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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