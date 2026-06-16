Έμπολα: H «πρώτη γραμμή άμυνας» έχει καταρρεύσει - H μεγαλύτερη έως τώρα επιδημία σπάνιου στελέχους

Για το στέλεχος Bundibugyo δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο - Το καθαρό νερό και η υγιεινή αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την καταπολέμησή του

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Έμπολα: H «πρώτη γραμμή άμυνας» έχει καταρρεύσει - H μεγαλύτερη έως τώρα επιδημία σπάνιου στελέχους
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η επιδημία του σπάνιου στελέχους Bundibugyo του ιού Έμπολα στο Κονγκό είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ και εκτός ελέγχου.
  • Η κατάρρευση των υποδομών υγιεινής, η έλλειψη καθαρού νερού και η δυσκολία στην ιχνηλάτηση επαφών αυξάνουν σημαντικά τον αριθμό των κρουσμάτων.
  • Μόνο ένα στα πέντε κέντρα υγείας στην επαρχία Ituru έχει πρόσβαση σε επαρκές καθαρό νερό, ενώ το κόστος του καθαρού νερού είναι υψηλό για τον πληθυσμό.
  • Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για το στέλεχος Bundibugyo, καθιστώντας την υγιεινή και το καθαρό νερό κρίσιμα για την καταπολέμηση του ιού.
  • Η απόσυρση της υποστήριξης των ΗΠΑ και οι καταστροφές υγειονομικών εγκαταστάσεων λόγω συγκρούσεων δυσχεραίνουν την επιτήρηση και αντιμετώπιση της επιδημίας.
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Εκτός ελέγχου η εξάπλωση του σπάνιου στελέχους Bundibugyo του ιού Έμπολα στο Κονγκό, καθώς τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ επιβεβαιώνουν ότι είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ.

Εκτιμάται ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι πολύ υψηλότερος, καθώς οι υποδομές υγιεινής καταρρέουν, εξαιτίας της έλλειψης καθαρού νερού και αποχέτευσης, ενώ δύσκολη είναι και η ιχνηλάτηση των επαφών.

Η Oxfam προειδοποιεί ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι πιθανώς υψηλότερος από τα επίσημα στοιχεία, καθώς η ιχνηλάτηση των επαφών μειώνεται και οι υποδομές υγιεινής καταρρέουν.

Ο αριθμός των κρουσμάτων Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) είναι πιθανώς πολύ υψηλότερος από τα επίσημα στοιχεία, προειδοποιεί η Oxfam, λόγω της έλλειψης καθαρού νερού και αποχέτευσης.

Σύμφωνα με τη ανθρωπιστική οργάνωση Oxfam μόνο ένα στα πέντε κέντρα υγείας στην επαρχία Ituru, ένα από τα επίκεντρα του ιού, έχει πρόσβαση σε επαρκές καθαρό νερό,.

Στο Mongbwalo, μια πόλη με σχεδόν 140.000 κατοίκους στην επαρχία, μόνο το 20% των ανθρώπων έχει πρόσβαση σε καθαρό νερό και μόνο το 25% σε λειτουργικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης και υγιεινής.

Η «πρώτη γραμμή άμυνας» έχει καταρρεύσει

Ο Manel Rebordosa, συντονιστής επιτόπιας ανταπόκρισης της Oxfam στο Ituri, δήλωσε στο Sky News ότι τα ευρήματα υπογραμμίζουν την κρίση που εξελίσσεται λόγω του μολυσμένου νερού, της έλλειψης υποδομών για το πλύσιμο των χεριών και της πρόκλησης που αποτελεί η απόρριψη μολυσματικών αποβλήτων.

«Το νερό – η απόλυτη πρώτη γραμμή άμυνας σε οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία – απλά δεν είναι διαθέσιμο», είπε.

Το καθαρό νερό κοστίζει 2 δολάρια για 20 λίτρα.

Τα κρούσματα έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, στις 13 Ιουνίου είχαν καταγραφεί 781 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 181 θάνατοι στη χώρα.

Για το στέλεχος Bundibugyo δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, πράγμα που σημαίνει ότι το καθαρό νερό και η υγιεινή αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της καταπολέμησης του ιού.

Σύμφωνα με τον Rebordosa την κατάσταση επιδεινώνει η έλλειψη χρηματοδότησης που προκύπτει από την απόσυρση της υποστήριξης των ΗΠΑ στην επιτήρηση των ασθενειών.

Με περισσότερες από 70 υγειονομικές εγκαταστάσεις να έχουν καταστραφεί από τη σύγκρουση και μόνο 0,2 γιατρούς ανά 1.000 άτομα, οι υγειονομικές αρχές της ΛΔΚ αγωνίζονται να εντοπίσουν τις νέες μολύνσεις αρκετά γρήγορα.

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