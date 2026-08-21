Amazon:Επικό λάθος εκατομμυρίων με την ταινία του Τζέισον Στέιθαμ-Κυκλοφόρησε πριν από την πρεμιέρα

Snapshot Η ταινία «Mutiny» με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Στέιθαμ εμφανίστηκε πρόωρα στο Amazon Prime Video πριν την επίσημη κινηματογραφική πρεμιέρα της.

Η ταινία παρέμεινε διαθέσιμη για δύο έως τέσσερις ώρες, επιτρέποντας τη δημιουργία και διανομή παράνομων αντιγράφων στο διαδίκτυο.

Η πρόωρη κυκλοφορία προκάλεσε προβλήματα στη διανομή, καθώς η ταινία είχε σχεδιαστεί για κινηματογραφική προβολή και όχι για streaming.

Η Amazon δεν έχει εξηγήσει δημόσια πώς προέκυψε το λάθος, ενώ η ζημιά σε έσοδα και εισιτήρια παραμένει αβέβαιη αλλά πιθανή.

Η ταινία «Mutiny» είναι σκηνοθετημένη από τον Jean-François Richet και είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις 21 Αυγούστου 2026 και στην Ελλάδα στις 20 Αυγούστου. Snapshot powered by AI

Ένα λάθος που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ακριβό για την Amazon και να προκαλέσει σημαντικό πονοκέφαλο στους διανομείς της ταινίας προκάλεσε η πρόωρη εμφάνιση του «Mutiny», της νέας περιπέτειας δράσης με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Στέιθαμ, στο Amazon Prime Video.

Η ταινία επρόκειτο να κάνει την επίσημη κινηματογραφική πρεμιέρα της στις 21 Αυγούστου 2026, ωστόσο στις 19 Αυγούστου εμφανίστηκε ξαφνικά στο αμερικανικό Prime Video και μάλιστα ολόκληρη, διάρκειας περίπου 1 ώρας και 35 λεπτών.

Για ένα διάστημα, συνδρομητές στις ΗΠΑ μπορούσαν να παρακολουθήσουν την ταινία κανονικά, πριν αυτή αφαιρεθεί από την πλατφόρμα. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η ταινία παρέμεινε διαθέσιμη για περίπου δύο έως τέσσερις ώρες, αρκετό χρόνο ώστε να δημιουργηθούν αντίγραφα υψηλής ποιότητας.

Η «Mutiny» με τον Τζέισον Στέιθαμ εμφανίστηκε πρόωρα στο Prime Video, πριν από την προγραμματισμένη κινηματογραφική κυκλοφορία της

Το λάθος έγινε αντιληπτό, αλλά το αντίγραφο είχε ήδη φύγει

Το πρόβλημα δεν ήταν μόνο ότι η ταινία εμφανίστηκε πρόωρα. Το μεγαλύτερο ζήτημα ήταν ότι, από τη στιγμή που ένα ολόκληρο κινηματογραφικό φιλμ έγινε διαθέσιμο online, ήταν πρακτικά αδύνατο να ελεγχθεί πλήρως η αναπαραγωγή του.

Η ταινία αποσύρθηκε από το Prime Video, όμως μέχρι τότε είχαν ήδη δημιουργηθεί αντίγραφα και άρχισαν να κυκλοφορούν παράνομα στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι η ζημιά δεν μπορούσε πλέον να περιοριστεί απλώς με την αφαίρεση του τίτλου από την πλατφόρμα.

Το μεγάλο πρόβλημα για την κινηματογραφική πρεμιέρα

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη για τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από την ταινία, καθώς το «Mutiny» είχε σχεδιαστεί ως κινηματογραφική κυκλοφορία και όχι ως ταινία που θα έκανε πρεμιέρα σε streaming πλατφόρμα.

Η Lionsgate είναι ο διανομέας στις ΗΠΑ, ενώ άλλες εταιρείες έχουν αναλάβει τη διανομή σε διαφορετικές αγορές. Η Amazon, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, δεν είχε σχέση ούτε με την παραγωγή ούτε με τη διανομή της ταινίας.

Έτσι, ένα λάθος στην πλατφόρμα της Amazon δημιούργησε πρόβλημα σε μια ταινία της οποίας η κινηματογραφική κυκλοφορία βρισκόταν μόλις λίγες ώρες μακριά.

Ποιος θα πληρώσει το κόστος;

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι πόσο θα κοστίσει η διαρροή. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αξιόπιστα στοιχεία που να επιτρέπουν να ειπωθεί ότι η ζημιά ανέρχεται σε συγκεκριμένα «εκατομμύρια δολάρια». Αυτό θα ήταν αυθαίρετο.

Υπάρχει όμως σαφής κίνδυνος να επηρεαστούν τα έσοδα της ταινίας, ιδιαίτερα εάν σημαντικός αριθμός θεατών επιλέξει να παρακολουθήσει παράνομες εκδόσεις αντί να αγοράσει εισιτήριο για τον κινηματογράφο.

Παράλληλα, η πρόωρη κυκλοφορία μπορεί να οδηγήσει και σε spoilers, καθώς ολόκληρη η πλοκή ήταν διαθέσιμη πριν από την επίσημη πρεμιέρα.

Μέχρι στιγμής, η Amazon δεν έχει δώσει δημόσια εξήγηση για το πώς η ταινία κατέληξε διαθέσιμη στο Prime Video.

Ποια είναι η ταινία του Τζέισον Στέιθαμ

Στο «Mutiny», ο Τζέισον Στέιθαμ υποδύεται τον Cole Reed, έναν πρώην στρατιωτικό και σωματοφύλακα, ο οποίος βρίσκεται μπλεγμένος σε μια υπόθεση δολοφονίας και μια ευρύτερη διεθνή συνωμοσία.

Η ταινία σκηνοθετήθηκε από τον Jean-François Richet, ενώ στο καστ συμμετέχουν ακόμη οι Annabelle Wallis, Adrian Lester και Roland Møller. Η επίσημη κινηματογραφική κυκλοφορία στις ΗΠΑ είχε προγραμματιστεί για τις 21 Αυγούστου στο εξωτερικό και για τις 20 Αυγούστου στην Ελλάδα.

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