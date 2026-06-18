Κι όμως: Ο Τομ Χανκς δεν ήταν η πρώτη επιλογή για το Forrest Gump

Η ιστορία του Forrest Gump είναι μία ταινία που «έδεσε» με τη σύγχρονη κινηματογραφική μυθολογία, αφήνοντας πίσω της ατάκες, σκηνές και ερμηνείες που καθόρισαν μία ολόκληρη εποχή. Όμως, πίσω από τη διαχρονική ερμηνεία του Τομ Χανκς, κρύβεται και μία λιγότερο γνωστή πτυχή της ιστορίας του Χόλιγουντ: Το γεγονός ότι ο ρόλος δεν προοριζόταν αρχικά για εκείνον.

Σήμερα είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάποιον άλλον στον συγκεκριμένο ρόλο, ωστόσο αυτό παραλίγο να συμβεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο Τζον Τραβόλτα φέρεται να είχε δεχθεί πρόταση για τον ρόλο του Forrest Gump σε μία κρίσιμη περίοδο της καριέρας του, μετά την επιτυχία της ταινίας Look Who’s Talking (1989). Προηγουμένως, είχε περάσει μία περίοδο με λιγότερες εμπορικές επιτυχίες μετά το Urban Cowboy (1980), παρ’ ότι παρέμενε γνωστός στο κοινό μέσα από ταινίες όπως Stayin’ Alive, Perfect και Two of a Kind.

Ο λόγος που ο Τραβόλτα απέρριψε τον ρόλο, ήταν ότι επέλεξε να συμμετάσχει σε άλλη ταινία του 1994, το Pulp Fiction, όπου υποδύθηκε τον Βίνσεντ Βέγκα, δίπλα στους Σάμιουελ Λ. Τζάκσον και Ούμα Θέρμαν.

Η συγκεκριμένη επιλογή συνέβαλε στη δημιουργία μίας από τις κορυφαίες ταινίες της δεκαετίας. Ο Χανκς χάρισε μία ερμηνεία που θεωρείται πλέον από τις σημαντικότερες στην ιστορία του κινηματογράφου.

Το 2007, ο Τραβόλτα τόνισε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση που έλαβε, σημειώνοντας πως «αν δεν έκανα κάτι που έκανε ο Τομ Χανκς, πήγα σε κάτι άλλο εξίσου ενδιαφέρον ή διασκεδαστικό. Νιώθω καλά για κάποιες επιλογές που απέρριψα, γιατί έτσι δημιουργήθηκαν άλλες καριέρες».

Το Forrest Gump δεν ήταν ο μόνος ρόλος που απέρριψε ο Τραβόλτα και ο οποίος κατέληξε στον Χανκς. Φέρεται, επίσης, να είχε αρνηθεί τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στις ταινίες Splash (1984) και Apollo 13 (1995).

Τελικά, αυτή η σειρά επιλογών αποδείχθηκε καθοριστική και για τους δύο ηθοποιούς. Ο Τραβόλτα και ο Χανκς βρέθηκαν υποψήφιοι για Όσκαρ για τις αντίστοιχες ταινίες τους, με τον Χανκς να κερδίζει το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου το 1995.