Ηράκλειο: Γυναίκα επιτέθηκε στην ψυχολόγο της εν ώρα συνεδρίας

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/06) στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν μία 48χρονη γυναίκα φέρεται να επιτέθηκε στην ψυχολόγο της, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συνεδρίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 34χρονης ψυχολόγου, η οποία εργάζεται σε Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου, η ασθενής τής επιτέθηκε λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της συνεδρίας, τραβώντας της τα μαλλιά και προκαλώντας της σωματικές βλάβες, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr. Τα ακριβή αίτια του επεισοδίου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό από εργαζόμενους της δομής, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν ένστολοι, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη της 48χρονης με την κατηγορία της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Παράλληλα, η ψυχολόγος υπεβλήθη σε ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να καταγραφούν και να επιβεβαιωθούν τα τραύματα.