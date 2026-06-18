Στο επίκεντρο εκδήλωσης του ΔΣΑ η απόφαση του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών

Ξεκάθαρα υπέρ των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη είναι η υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, σύμφωνα με τα συμπεράσματα εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με θέμα την εφαρμογή της απόφασης για τον εκτοκισμό των ρυθμίσεων του ν. 3869/2010, πανεπιστημιακοί και νομικοί ανέλυσαν τις επιπτώσεις της δικαστικής κρίσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και της κύριας κατοικίας.

Ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, υπογράμμισε ότι η απόφαση «δεν επιδέχεται ούτε ερμηνειών ούτε παρερμηνειών», χαρακτηρίζοντάς την ως μία εξέλιξη με σημαντικό νομικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Όπως ανέφερε, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου επιβεβαίωσε τον προστατευτικό χαρακτήρα του νόμου Κατσέλη, απορρίπτοντας προσεγγίσεις που αντιμετωπίζουν τις δικαστικές ρυθμίσεις προστασίας της πρώτης κατοικίας ως κοινά τραπεζικά προϊόντα.

Σύμφωνα με εκείνον, η απόφαση αφορά χιλιάδες δανειολήπτες που τα τελευταία χρόνια βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρακτικές εκτοκισμού οι οποίες απειλούσαν να ακυρώσουν στην πράξη τη δικαστική προστασία που τους είχε χορηγηθεί. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων για συμπεριφορές που, όπως είπε, περιορίζουν τα δικαιώματα των οφειλετών.

Η Λούκα Κατσέλη χαρακτήρισε την απόφαση ως «ιστορική», επισημαίνοντας ότι ο τόκος για τη διάσωση της κύριας κατοικίας πρέπει να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης, όπως προέβλεπε η βούληση του νομοθέτη. Τόνισε ακόμη ότι η απόφαση αναγνωρίζει τη σημασία του δικαιώματος στη στέγαση και της αξιοπρεπούς διαβίωσης, τα οποία προστατεύονται τόσο από το Σύνταγμα όσο και από το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν καθηγητές Νομικών Σχολών και δικηγόροι που είχαν εμπλοκή στην υπόθεση ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ενώ, χαιρετισμούς απηύθυναν εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων.