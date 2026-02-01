Ιράν: Ελεύθερος ο Ερφάν Σολτάνι που είχε καταδικαστεί σε θάνατο από το καθεστώς Χαμενεΐ

Ελεύθερος αφέθηκε ο 26χρονος Ιρανός Ερφάν Σολτάνι, η καταδίκη του οποίου σε θάνατο προκάλεσε παγκόσμια κινητοποίηση, αναγκάζοντας το ιρανικό καθεστώς σε οπισθοχώρηση.

Ο Σολτάνι είχε συλληφθεί στις 10 Ιανουαρίου για τη συμμετοχή του στις πανεθνικές διαδηλώσεις στο Ιράν, με την κατηγορία της προπαγάνδας κατά του ισλαμικού συστήματος του Ιράν και της δράσης κατά της εθνικής ασφάλειας.

Μετά τη σύλληψη του Σολτάνι, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε στον λογαριασμό του στο X στη γλώσσα Φαρσί ότι «είναι ο πρώτος διαδηλωτής που καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά δεν θα είναι ο τελευταίος». Σημείωσε επίσης ότι περισσότεροι από 10.600 Ιρανοί είχαν συλληφθεί. Ωστόσο, ο Σολτάνι και το Ιράν αρνήθηκαν ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο.

Ο δικηγόρος του, Αμίρ Μουσακάνι, δήλωσε στο AFP ότι ο πελάτης του «απελευθερώθηκε χθες (Σάββατο) και παρέλαβε όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου του κινητού του τηλεφώνου».

Για την απελευθέρωσή του καταβλήθηκε εγγύηση ύψους «δύο δισεκατομμυρίων τομάν», που ισοδυναμεί με περίπου 10.500 ευρώ, σύμφωνα με τον Μουσακάνι.

Αυτό συνέβη μετά την απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «λάβει πολύ σκληρά μέτρα» αν το Ιράν αρχίσει να απαγχονίζει αντικυβερνητικούς διαδηλωτές.

«Θα λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα. Αν κάνουν κάτι τέτοιο, θα λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα», δήλωσε στο CBS News στις 13 Ιανουαρίου.

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2025, μετά την πτώση του ιρανικού νομίσματος (του ριάλ) σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Αυτό προκάλεσε την άνοδο των τιμών βασικών αγαθών, όπως τα τρόφιμα και τα καύσιμα, και έκανε την καθημερινή ζωή εξαιρετικά δύσκολη για πολλούς Ιρανούς. Η ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού και η κακή διαχείριση της οικονομίας οδήγησαν τους καταστηματάρχες στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης σε απεργία και προκάλεσαν ευρύτερες αναταραχές.

Οι διαδηλώσεις, κορυφώθηκαν στις 8 και 9 Ιανουαρίου, όταν η Τεχεράνη αναγνώρισε περισσότερους από 3.000 θανάτους. Ενώ οι αρχές επέμεναν ότι η βία οφειλόταν σε «τρομοκρατικές ενέργειες», το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα (HRANA) δήλωσε ότι έχει επιβεβαιώσει 6.713 θανάτους.