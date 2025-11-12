Σε αυτό το χωριό της Βρετανίας θα νιώσεις τη «μαγεία» του Χάρι Πότερ

Οι φανατικοί του Χάρι Πότερ ανά τον κόσμο ανυπομονούν για την πολυαναμενόμενη τηλεοπτική σειρά του HBO που θα κυκλοφορήσει το 2027, με νέο καστ. Και όπως φαίνεται, ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό της Κορνουάλης, το Looe, είναι έτοιμο να γίνει ο νέος «προσκυνηματικός» προορισμός για τους Potterheads — όπως κάποτε το Platform 9¾ του King’s Cross και το κάστρο Alnwick.

Το Looe, γνωστό ήδη στους Βρετανούς από τη σειρά του BBC Beyond Paradise, έχει μετατραπεί σε φόντο για σκηνές της νέας παραγωγής. Εκεί μάλιστα εντοπίστηκε πρόσφατα ο John Lithgow, που θα υποδυθεί τον Ντάμπλντορ, να γυρίζει πλάνα στους λιθόστρωτους δρόμους της πόλης.

Charming UK town used for Harry Potter filming with cobbled streets and quirky shops https://t.co/orAemlQfbJ pic.twitter.com/gNTENrTzcU — Mirror Travel (@MirrorTravel) November 5, 2025

Η γοητευτική αυτή τοποθεσία, με τα στενά δρομάκια που κατηφορίζουν προς τη θάλασσα και τα γραφικά μαγαζάκια, φιλοξενεί ήδη ένα «μαγικό» σημείο για τους fans: το κατάστημα Henrietta Pyewacket, γεμάτο προϊόντα εμπνευσμένα από τον κόσμο του Harry Potter. Εκεί θα βρείτε συλλεκτικά αντικείμενα, αναμνηστικά και πλήθος μικρών θησαυρών που μεταφέρουν τη μαγεία του Hogwarts στο κέντρο της πόλης.

Το Looe Beach, με τη χρυσή αμμουδιά και τα ρηχά νερά, είναι ιδανικό για μπάνιο το καλοκαίρι, ενώ το Talland Bay, με τους βραχώδεις σχηματισμούς του, προσφέρει πιο ήσυχες στιγμές και υπέροχες παραθαλάσσιες βόλτες.

E ja ta rolando movimentação la em Cadwight, Cornualha, onde vai ser gravada cena da série Harry Potter!



Tem reportar local por lá, então esperem fotos de personagens em ação! hehe



Imagem: Paul Armstrong pic.twitter.com/0h397gTqCP — Caco Cardassi (@cacocardassi) October 7, 2025

Στην ίδια περιοχή, κινηματογραφικά συνεργεία έχουν εντοπιστεί και σε άλλα δύο σημεία της Κορνουάλης: το Cadgwith Cove, ένα αυθεντικό ψαροχώρι με παραδοσιακές βάρκες και παραθαλάσσια καφέ, και το εντυπωσιακό Kynance Cove, γνωστό για τα γαλαζοπράσινα νερά και τις σπηλιές που μπορεί να εξερευνήσει κανείς.

Για όσους θέλουν να ζήσουν πλήρως τη μαγεία, υπάρχει και ένα Harry Potter-themed Airbnb στο Lewannick — το Wizard’s Cauldron — μια μικρή καμπίνα διακοσμημένη με κάθε λεπτομέρεια εμπνευσμένη από το σύμπαν του μάγου. Όπως έγραψε ένας επισκέπτης: «Αν είστε fan του Harry Potter, είναι εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε!»

Η Κορνουάλη μεταμορφώνεται σε μια νέα «μαγική» γωνιά της Βρετανίας — και οι λάτρεις του Harry Potter έχουν πλέον έναν ακόμη λόγο να ετοιμάσουν τις βαλίτσες τους.

