Η Άνδρος αναδείχθηκε σε καλύτερος περιπατητικό προορισμό της Ελλάδας για το 2025

Ακόμη μία διεθνής διάκριση για την Άνδρο, αυτό το ήρεμο νησί των Κυκλάδων, καθώς αναδείχθηκε σε καλύτερο περιπατητικό προορισμό της Ελλάδας στα ετήσια Greek Travel Awards που διοργανώνει το γραφείο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στη Μεγάλη Βρετανία τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Το βρετανικό κοινό που ψήφισε, ανταποκρίθηκε στην υποψηφιότητα και επέλεξε την Άνδρο ως τον κορυφαίο προορισμό της Ελλάδας για πεζοπορία το 2025.

Το Βρετανικό κοινό ψήφισε Άνδρο ως τον κορυφαίο περιπατητικό προορισμό της Ελλάδας για το 2025 στο πλαίσιο των καθιερωμένων ετήσιων Greek Travel Awards που διοργανώνει το Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας τα τελευταία 4 χρόνια!#Andros #Cyclades #GreekIslands #AndrosIsland #Greece pic.twitter.com/etgEORrcxk — Visit Andros / Άνδρος (@Visit_Andros) November 9, 2025

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού την 5η Νοεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας εργασιών της διεθνούς έκθεσης τουρισμού WTM 2025 στο Λονδίνο.

Το βραβείο συνεπάγεται σημαντική προβολή για τον προορισμό στη Μεγάλη Βρετανία, αφού τα αποτελέσματα παρακολούθησαν έγκυροι δημοσιογράφοι, bloggers και επαγγελματίες του τουρισμού.

Η ψηφοφορία του ταξιδιωτικού κοινού για τα βραβεία Greek Travel Awards 2025 έγινε σε συνεργασία με τις πλατφόρμες IceLolly και Travelsupermarket, δύο εκ των πλέον καθιερωμένων δημοφιλών μηχανών σύγκρισης τιμών και κρατήσεων πακέτων διακοπών και άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε όλο το προηγούμενο διάστημα, δυναμική ήταν η συνεργασία μεταξύ του γραφείου του Οργανισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο και του Δήμου Άνδρου, ενώ υλοποιούνταν ενέργειες προβολής και από τους δύο φορείς.

«Ευχαριστούμε θερμά την διευθύντρια του γραφείου, Ελένη Σκαρβέλη, για την εξαιρετική διοργάνωση, την άμεση ανταπόκριση αλλά και τις αδιάκοπες προσπάθειες που έχουν συμβάλλει στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού στη βρετανική αγορά.

Το βραβείο αυτό δικαιώνει και αναδεικνύει τις προσπάθειες του Andros Routes, των Ανδριωτών εθελοντών που συμβάλλουν τα μέγιστα για τη συντήρηση και καθαριότητα των μονοπατιών, των τοπικών φορέων και του Δήμου», ανέφερε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Άνδρου, Νίκος Μουστάκας.