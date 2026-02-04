Η απάντηση του καλλιτέχνη για την Μελόνι... άγγελο: «Πού βλέπετε εσείς ότι μοιάζουν;»

Έρευνα για καταγγελίες ότι το πρόσωπο της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι αποτυπώθηκε σε μορφή αγγέλου κατά την αποκατάσταση τοιχογραφίας σε εκκλησία της Ρώμης έχουν ξεκινήσει τόσο οι εκκλησιαστικές όσο και οι κρατικές αρχές της χώρας.

Το υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας απέστειλε τεχνικούς επιθεωρητές στο παρεκκλήσι της Βασιλικής του Αγίου Λαυρεντίου στη Λουτσίνα, ενώ η Επισκοπή της Ρώμης εξέφρασε δημόσια τη «δυσαρέσκειά» της και ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει ποιοι φέρουν την ευθύνη για την παρέμβαση.

Τι υποστηρίζει ο καλλιτέχνης

Ο καλλιτέχνης Μπρούνο Βαλεντινέτι, δημιουργός της τοιχογραφίας το 2000, δήλωσε ότι δεν προχώρησε σε καμία τροποποίηση, αλλά απλώς αποκατέστησε το έργο του, όπως αυτό είχε αρχικά φιλοτεχνηθεί πριν από 25 χρόνια.

Παράλληλα, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι το πρόσωπο του αγγέλου βασίστηκε στην πρωθυπουργό. «Το πρόσωπο που βλέπετε είναι ακριβώς αυτό που είχα ζωγραφίσει τότε. Ποιος λέει ότι μοιάζει με τη Μελόνι;» ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο AGI.

Η αντίδραση της Μελόνι

Η ίδια η Τζόρτζια Μελόνι σχολίασε το θέμα με χιούμορ μέσω Instagram, γράφοντας ότι «σίγουρα δεν είναι σαν άγγελος», συνοδεύοντας τη φράση με γέλιο. Η ανάρτησή της, ωστόσο, δεν έβαλε τέλος στη δημόσια συζήτηση που έχει ξεσπάσει στην Ιταλία.

Το ζήτημα ήρθε στο φως το Σάββατο, όταν η εφημερίδα La Repubblica δημοσίευσε φωτογραφίες πριν και μετά την αποκατάσταση, υποστηρίζοντας ότι το αγγελάκι που κρατά χάρτη της Ιταλίας είχε παλαιότερα πιο «γενικά» χαρακτηριστικά, χωρίς εμφανή ομοιότητα με συγκεκριμένο πρόσωπο.

Ο εφημέριος της εκκλησίας δήλωσε ότι οι τοιχογραφίες απλώς «φρεσκαρίστηκαν» μετά από πρόσφατες ζημιές λόγω υγρασίας και πρόσθεσε ότι δεν κατανοεί τον λόγο της έντονης αντίδρασης.

«Οι ζωγράφοι ανέκαθεν έβαζαν διάφορα στοιχεία στις τοιχογραφίες τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μονσινιόρος Ντανιέλε Μικελέτι.

Πολιτικές αντιδράσεις και παρέμβαση του κράτους

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν άμεσα, ζητώντας επίσημη διερεύνηση. Η Ιρένε Μάντσι από το Δημοκρατικό Κόμμα χαρακτήρισε την υπόθεση «απαράδεκτη», ενώ το Κίνημα Πέντε Αστέρων τόνισε ότι η τέχνη δεν πρέπει να μετατρέπεται σε «εργαλείο προπαγάνδας», ανεξαρτήτως του αν το πρόσωπο απεικονίζει ή όχι την πρωθυπουργό.

Ο υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζιούλι, έδωσε εντολή σε «τεχνικούς αξιωματούχους» να εξετάσουν το έργο, προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση της παρέμβασης και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Η θέση της Επισκοπής της Ρώμης

Η Επισκοπή της Ρώμης ανακοίνωσε ότι γνώριζε για τις εργασίες αποκατάστασης, αλλά είχε ενημερωθεί πως δεν θα γινόταν καμία προσθήκη ή αλλαγή.

Σε ανακοίνωσή της, που μεταδόθηκε από το πρακτορείο Ansa, ανέφερε ότι «η τροποποίηση του προσώπου του αγγέλου αποτέλεσε πρωτοβουλία του διακοσμητή και δεν κοινοποιήθηκε στις αρμόδιες αρχές».Αργότερα διευκρίνισε ότι ο καρδινάλιος Μπάλντο Ρέινα, πάπικος βικάριος της Ρώμης, θα προχωρήσει άμεσα σε έρευνα «για να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες των εμπλεκομένων», σημειώνοντας ότι αποστασιοποιείται από τις δηλώσεις του εφημέριου και επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Εκκλησίας στην προστασία της καλλιτεχνικής και πνευματικής της κληρονομιάς από κάθε μορφή εκμετάλλευσης.

*Με πληροφορίες από το BBC

