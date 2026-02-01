Θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία: Τοιχογραφία εκκλησίας παρουσιάζει την Μελόνι ως «άγγελο»

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει μια τοιχογραφία γνωστής εκκλησίας της Ρώμης, στην οποία εμφανίστηκε ως «άγγελος» η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, όπως αποκάλυψε η ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

Συγκεκριμένα, έπειτα από συντήρηση της συγκεκριμένης τοιχογραφίας, η οποία βρίσκεται στην εκκλησία «Σαν Λορέντσο ιν Λουτσίνα», ένα αγγελάκι απέκτησε χαρακτηριστικά προσώπου, που οποία θυμίζουν έντονα εκείνα της Μελόνι.

Δείτε την τοιχογραφία:

There's a major ongoing controversy in Italy: after the restoration of the San Lorenzo in Lucina church in Rome, one angel now appears to have Giorgia Meloni's face. pic.twitter.com/8Vi1nhH9IQ — Antonello Guerrera (@antoguerrera) January 31, 2026

Un angelo con il volto di Meloni: scoppia il caso a Roma. Il Vicariato: non strumentalizzare l’arte https://t.co/qeq6NEPmpo pic.twitter.com/WvpVkkBNV2 — IlSole24ORE (@sole24ore) January 31, 2026

Ο ιερέας της εκκλησίας δήλωσε ότι «πράγματι, υπάρχει μια ομοιότητα», αλλά πρόσθεσε ότι οι όποιοι έλεγχοι, κατά την διάρκεια των εργασιών, θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί από την Εφορία Αρχαιοτήτων.

Απαντώντας σχετικά με την τοιχογραφία, η Ιταλίδα πρωθυπουργός έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, λέγοντας απλά: «Όχι, σίγουρα δεν μοιάζω με άγγελο».

Δείτε την ανάρτηση:

https://www.instagram.com/p/DULKhxLDGPB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Από την πλευρά της, η κεντροαριστερή αντιπολίτευση του Δημοκρατικού Κόμματος, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το συμβάν και ζήτησε την άμεση παρέμβαση του υπουργού Πολιτισμού, Αλεσσάντρο Τζούλι, όπως και της Εφορίας Αρχαιοτήτων της Αιώνιας Πόλης.

Σύμφωνα με το ιταλικό μέσο, η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν φέρεται να πραγματοποιήθηκε από επαγγελματία συντηρητή, αλλά από καθολικό νεωκόρο, ο οποίος ονομάζεται Μπρούνο Βαλεντινέτι. Στο παρελθόν, ο Βαλεντινέτι φέρεται να συνεργάστηκε σε τοιχογραφίες που είχε παραγγείλει ο Σίλβιο Mπερλουσκόνι για έπαυλή του.