Συντριπτική νίκη για τον Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές της Αργεντινής - «Δικαιώθηκε» ο Τραμπ

Ο Αργεντίνος πρόεδρος χαιρετά τους υποστηρικτές του έπειτα από τη νίκη του στις εκλογές, στις 26 Οκτωβρίου 2025.

Σε μια συντριπτική εκλογική νίκη οδήγησε το κόμμα του ο Αργεντίνος πρόεδρος και αγαπημένος πολιτικός του Ντόναλντ Τραμπ στη Λατινική Αμερική, Χαβιέρ Μιλέι, έπειτα από δύο χρόνια στο «τιμόνι» της χώρας, όπου έκανε ριζικές περικοπές δαπανών και μεταρρυθμίσεις υπέρ της ελεύθερης αγοράς.

Το κόμμα του, La Libertad Avanza («Η Ελευθερία Προχωρά»), κέρδισε σχεδόν το 41% των ψήφων, καταλαμβάνοντας 13 από τις 24 έδρες της Γερουσίας και 64 από τις 127 έδρες της Βουλής που διεκδικούσε.

Τα εκλογικά κέρδη θα διευκολύνουν σημαντικά τον Μιλέι να προχωρήσει με το πρόγραμμά του για τη μείωση των κρατικών δαπανών και την απορρύθμιση της οικονομίας.

Ενίσχυση 40 δισ. δολαρίων

Πριν από τις εκλογές, ο σύμμαχος του Αργεντίνου πρόεδρου, Ντόναλντ Τραμπ, κατέστησε σαφές ότι η πρόσφατα ανακοινωμένη οικονομική ενίσχυση των 40 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ προς την Αργεντινή θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση της πολιτικής δυναμικής του Μιλέι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τον Χαβιέρ Μιλέι στον Λευκό Οίκο στις 14 Οκτωβρίου 2025. AP/Mark Schiefelbein

Οι υποστηρικτές του Μιλέι χαιρέτισαν την κίνηση, αν και οι επικριτές κατηγόρησαν τον Αμερικανό πρόεδρο για «παρέμβαση» στις εκλογές της Αργεντινής.

Σε μια νύξη προς τον Βορειοαμερικανό σύμμαχό του, ο Μιλέι είπε στους ενθουσιώδεις υποστηρικτές του: «Πρέπει να εδραιώσουμε τον δρόμο των μεταρρυθμίσεων που έχουμε χαράξει για να αλλάξουμε μια για πάντα την ιστορία της Αργεντινής... για να κάνουμε την Αργεντινή ξανά μεγάλη».

Πριν από αυτές τις εκλογές, το κόμμα του είχε μόνο επτά έδρες στη Γερουσία και 37 έδρες στη Βουλή.

Αυτό σήμαινε ότι το πρόγραμμά του για περικοπές δαπανών και μεταρρυθμίσεις αντιμετώπιζε διάφορα πολιτικά εμπόδια.

Τα βέτο του σε νομοσχέδια για την ενίσχυση της χρηματοδότησης των κρατικών πανεπιστημίων, των ατόμων με αναπηρία και της υγειονομικής περίθαλψης των παιδιών ανατράπηκαν όλα από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Μετά το αποτέλεσμα της Κυριακής, εκατοντάδες υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν, πανηγυρίζοντας, έξω από ένα ξενοδοχείο στο Μπουένος Άιρες, όπου παρακολουθούσε το αποτέλεσμα.

«Η ελευθερία νίκησε»

«Ο Μιλέι δεν είχε το 15% του Κογκρέσου υπέρ του. Τώρα, με πολύ περισσότερους βουλευτές και γερουσιαστές, θα είναι σε θέση να αλλάξει τη χώρα σε ένα χρόνο», είπε ένας νεαρός ψηφοφόρος, ο Ντιονίσιο.

«Η επαρχία μας καταστράφηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις», είπε ένας άλλος ψηφοφόρος, ο Ezequiel.

Υποστηρικτές του Χαβιέρ Μιλέι ακούν τον πρόεδρο να μιλάει μετά τη νίκη του κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές της Αργεντινής. REUTERS/Cristina Sille

«Τώρα, δόξα τω Θεώ, η ελευθερία νίκησε. Θέλουμε η κόρη μας να μεγαλώσει σε αυτή την όμορφη χώρα. Αυτό που συνέβη τα προηγούμενα χρόνια είναι λυπηρό», πρόσθεσε.

Πρώτο τεστ για τον Μιλέι μετά την ανάληψη της προεδρίας

Αυτές οι εκλογές ήταν η πρώτη εθνική δοκιμασία της δημοτικότητας του προέδρου Μιλέι από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2023, ο οποίος υποσχέθηκε να μειώσει τις κρατικές δαπάνες χρησιμοποιώντας ένα μεταφορικό «αλυσοπρίονο». Κατά τη διάρκεια των προεκλογικών του εκστρατειών, έδειξε ένα πραγματικό αλυσοπρίονο.

Έκτοτε, έχει μειώσει τους προϋπολογισμούς για την εκπαίδευση, τις συντάξεις, την υγεία, τις υποδομές και τις επιδοτήσεις, και έχει απολύσει δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους του δημόσιου τομέα.

Οι υποστηρικτές του, μεταξύ των οποίων και ο Τραμπ, τον επαινούν για την καταπολέμηση του πληθωρισμού – ο οποίος έφτανε σε τριψήφια ποσοστά ετησίως πριν αναλάβει τα καθήκοντά του –, τη μείωση του ελλείμματος και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Οι επικριτές του, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι το τίμημα ήταν η απώλεια θέσεων εργασίας, η μείωση της παραγωγής, η κατάρρευση των δημόσιων υπηρεσιών, η πτώση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και η επικείμενη ύφεση.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής με το χαρακτηριστικό αλυσοπρίονο, σε ομιλία στις ΗΠΑ, στις 20 Φεβρουαρίου 2025. AP/Jose Luis Magana

«Δεν βλέπουμε καμία αλλαγή»

Η Τζουλιάνα, που εργάζεται με παιδιά με αναπηρίες στην επαρχία Τουκουμάν, ανησυχεί ότι ένας νόμος για την αύξηση της χρηματοδότησης για άτομα με αναπηρίες – τον οποίο ο Μιλέι άσκησε βέτο, πριν ανατραπεί – θα μπορούσε να «διακινδυνεύσει» με την ενίσχυση της θέσης του προέδρου στο Κογκρέσο.

«Οι μισθοί μας είναι χαμηλοί, παραμένουν οι ίδιοι, ενώ άλλα πράγματα αυξάνονται. Ακόμα δεν βλέπουμε καμία αλλαγή», πρόσθεσε.

Η Βερόνικα, συνταξιούχος αστυνομικός, έχει πληγεί από τις περικοπές στις συντάξεις που επέβαλε ο Μιλέι.

«Βλέπεις πολλή φτώχεια», είπε. «Είναι πολύ δύσκολο: για τους συνταξιούχους, για τους ανθρώπους με παιδιά με αναπηρίες, για τους νέους. Υπάρχει μεγάλη ανεργία. Πολλά εργοστάσια έχουν κλείσει», πρόσθεσε.

Φόβος των αγορών και υποστήριξη από τις ΗΠΑ

Ο Μιλέι έχει επίσης διατηρήσει τον πληθωρισμό σε χαμηλά επίπεδα, στηρίζοντας το πέσο, αφήνοντάς το υπερτιμημένο και εξαντλώντας τα αποθέματα ενόψει των αποπληρωμών χρέους ύψους 20 δισ. δολαρίων το επόμενο έτος.

Αυτό προκάλεσε ανησυχία ότι η Αργεντινή θα μπορούσε να οδεύει προς μια οικονομική κρίση.

Αυτό, σε συνδυασμό με τα κακά αποτελέσματα των εκλογών στην επαρχία του Μπουένος Άιρες τον Σεπτέμβριο, τρόμαξε τις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες φοβούνται ότι το πρόγραμμα περικοπών δαπανών του Μιλέι ενδέχεται να μην είναι πολιτικά βιώσιμο.

Αυτοί οι παράγοντες ώθησαν τις ΗΠΑ να παρέμβουν για να βοηθήσουν. Τώρα προσφέρουν στην Αργεντινή μια πιθανή σωτηρία ύψους 40 δισ. δολαρίων μέσω του συνδυασμού ανταλλαγής νομισμάτων, αγοράς πέσος και διευθέτησης ιδιωτικών επενδύσεων.

«Αν κερδίσει, θα μείνουμε μαζί του. Αν δεν κερδίσει, θα φύγουμε», είχε απειλήσει ο Τραμπ.

Πριν από αυτές τις εκλογές, είχαν αυξηθεί οι αμφιβολίες για το πολιτικό μέλλον του Μιλέι, λόγω της κούρασης ορισμένων ψηφοφόρων από το πρόγραμμα λιτότητας που προώθησε, καθώς και μιας σειράς σκανδάλων διαφθοράς που συγκλόνισαν το κόμμα του.

Επιφυλακτικοί οι ψηφοφόροι

Η συμμετοχή στις εκλογές ήταν 67,9%, η χαμηλότερη σε εθνικές εκλογές εδώ και δεκαετίες, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ευρεία απάθεια των πολιτών απέναντι στους πολιτικούς όλων των αποχρώσεων.

Άνδρας με τους γιους του σεε εκλογικό κέντρο στο Μπουένος Άιρες την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025. AP/Rodrigo Abd

Ορισμένοι ψηφοφόροι τον υποστήριξαν με επιφύλαξη.

«Ο Μιλέι έχει δύο χρόνια ακόμα και πρέπει να προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί», δήλωσε ο Dardo, επιχειρηματίας στο Μπουένος Άιρες. «Νομίζω ότι είμαστε στον σωστό δρόμο, αλλά η μεσαία τάξη και οι εργαζόμενοι υποφέρουν πάρα πολύ», πρόσθεσε.

Είναι σκεπτικός ως προς το αν η υποστήριξη από τις ΗΠΑ θα βοηθήσει, λέγοντας ότι «θα πρέπει να το πληρώσουμε κάποια στιγμή», αναφέρει το BBC.

Άλλοι, όπως ο φοιτητής πολιτικών επιστημών Thiago, δήλωσαν ότι κατανοούν την ανάγκη για δημοσιονομική ισορροπία, αλλά αμφισβήτησαν τα μέσα που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος Μιλέι.

«Υπάρχει έλλειψη επενδύσεων σε νοσοκομεία, υποδομές, άτομα με αναπηρίες», είπε. «Υπάρχει μια ψευδής ελπίδα», ανέφερε.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα των εκλογών δείχνει ότι πολλοί Αργεντινοί παραμένουν απρόθυμοι να επιστρέψουν στο περονιστικό μοντέλο, το οποίο ο Μιλέι κατηγορεί για δεκαετίες κακοδιαχείρισης της οικονομίας.

«Οι Αργεντινοί έδειξαν ότι δεν θέλουν να επιστρέψουν στο αποτυχημένο μοντέλο, το μοντέλο του πληθωρισμού... το μοντέλο ενός άχρηστου κράτους», δήλωσε.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αναμένεται να ανακάμψουν μετά τη νίκη: ένα σημάδι ότι, προς το παρόν, η πολιτική επιβίωση του Μιλέι έχει διατηρήσει ζωντανό και το οικονομικό του πείραμα - και την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Η νέα θητεία του του δίνει τη δύναμη να εφαρμόσει πιο ριζοσπαστικές αλλαγές πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές το 2027, όταν το όνομά του θα μπορούσε να είναι και πάλι στις κάλπες.

Το ερώτημα τώρα είναι αν οι απλοί ψηφοφόροι θα αρχίσουν να αισθάνονται καλύτερα ή αν ο πόνος από ορισμένες περικοπές του θα δοκιμάσει για άλλη μια φορά την υπομονή του λαού.

Προς το παρόν, φαίνεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ψηφοφόρων είναι – για άλλη μια φορά – διατεθειμένο να του δώσει χρόνο.

*Με πληροφορίες από BBC

