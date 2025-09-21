Ο Μιλέι στη Νέα Υόρκη: Συνάντηση με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, θα συναντηθεί την Τρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με ανακοίνωση του προεδρικού γραφείου. Η συνάντηση αυτή επιβεβαιώνει τη στενή σχέση που έχει διαμορφώσει ο Μιλέι με την Ουάσιγκτον από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2023.

Επαφές με τον Νετανιάχου

Παράλληλα, ο Μιλέι θα έχει συνάντηση και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Η επαφή αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τους δεσμούς της Αργεντινής με το Ισραήλ, σε μια περίοδο που ο Αργεντινός πρόεδρος δηλώνει ανοιχτά τη στήριξή του στο Τελ Αβίβ.

Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ

Ο Μιλέι επανέλαβε αυτή την εβδομάδα ότι η Αργεντινή θα ανοίξει την πρεσβεία της στην Ιερουσαλήμ το 2026, σε μια κίνηση που θεωρείται σαφής ένδειξη υποστήριξης προς το Ισραήλ. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του προέδρου, ο οποίος έχει δηλώσει επανειλημμένα την προσήλωσή του τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στον Ντόναλντ Τραμπ προσωπικά, με τον οποίο έχει ήδη πραγματοποιήσει αρκετές συναντήσεις μετά την εκλογή του.

Διαβάστε επίσης