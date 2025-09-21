Ο Μιλέι στη Νέα Υόρκη: Συνάντηση με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου
Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, θα συναντηθεί την Τρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με ανακοίνωση του προεδρικού γραφείου. Η συνάντηση αυτή επιβεβαιώνει τη στενή σχέση που έχει διαμορφώσει ο Μιλέι με την Ουάσιγκτον από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2023.
Επαφές με τον Νετανιάχου
Παράλληλα, ο Μιλέι θα έχει συνάντηση και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Η επαφή αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τους δεσμούς της Αργεντινής με το Ισραήλ, σε μια περίοδο που ο Αργεντινός πρόεδρος δηλώνει ανοιχτά τη στήριξή του στο Τελ Αβίβ.
Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ
Ο Μιλέι επανέλαβε αυτή την εβδομάδα ότι η Αργεντινή θα ανοίξει την πρεσβεία της στην Ιερουσαλήμ το 2026, σε μια κίνηση που θεωρείται σαφής ένδειξη υποστήριξης προς το Ισραήλ. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του προέδρου, ο οποίος έχει δηλώσει επανειλημμένα την προσήλωσή του τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στον Ντόναλντ Τραμπ προσωπικά, με τον οποίο έχει ήδη πραγματοποιήσει αρκετές συναντήσεις μετά την εκλογή του.