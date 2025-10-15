Τραμπ σε Μιλέι: «Δεν θα χάσουμε τον χρόνο μας με την Αργεντινή, αν χάσεις στις εκλογές»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη.

Η υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Αργεντινή εξαρτάται από την επιτυχία του κυβερνώντος κόμματος του προέδρου Χαβιέ Μιλέι στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές αυτού του μήνα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας «δεν πρόκειται να χάσουμε τον χρόνο μας» αν το κόμμα του Μιλέι δεν κερδίσει.

Ο Τραμπ και ο Μιλέι συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο λίγες μέρες αφότου οι ΗΠΑ συμφώνησαν να παράσχουν σημαντική οικονομική βοήθεια στο έθνος της Νότιας Αμερικής. «Συμφωνώ με αυτόν τον άνθρωπο επειδή η φιλοσοφία του είναι σωστή και μπορεί να κερδίσει», δήλωσε ο Τραμπ πριν από ένα γεύμα στον Λευκό Οίκο με τον Μιλέι και μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ.

«Μπορεί να μην κερδίσει, αλλά νομίζω ότι θα κερδίσει. Και αν κερδίσει, θα μείνουμε μαζί του. Και αν δεν κερδίσει, θα φύγουμε». Το σχόλιο του Τραμπ αναστάτωσε τις αγορές της Αργεντινής, οι οποίες είχαν ενισχυθεί από το πακέτο στήριξης που ανακοίνωσε πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ.

Το κεντρικό στοιχείο αυτής της συμφωνίας είναι μια ανταλλαγή νομισμάτων ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την κεντρική τράπεζα της Αργεντινής, με βάση το οποίο σταθερά δολάρια θα ανταλλαχθούν με ασταθή πέσο. Η κύρια χρηματιστηριακή αγορά της Αργεντινής αντέστρεψε τα προηγούμενα κέρδη και σημείωσε πτώση περίπου 2% μετά τα σχόλια του Τραμπ. Ο Μπέσεντ δήλωσε στη συνάντηση της Τρίτης ότι το πακέτο βασίζεται στη συνέχιση των οικονομικών πολιτικών που ευνοούνται από την κυβέρνηση Τραμπ.

Πολύ πριν το Υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης του Έλον Μασκ, ή DOGE, καταστρέψει τις αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες, ο Μιλέι έβαλε το δικό του «αλυσοπρίονο» όπως είπε στην κυβέρνηση της Αργεντινής, περικόπτοντας δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα για να αντιμετωπίσει ένα μακροχρόνιο δημοσιονομικό έλλειμμα. Ο Μιλέι δημιούργησε επίσης ένα υπουργείο απορρύθμισης για να στοχεύσει τομείς όπου οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι τοπικές τιμές ήταν τεχνητά υψηλές λόγω έλλειψης ανταγωνισμού.

Η οικονομική σανίδα σωτηρίας για την Αργεντινή σηματοδοτεί μια ασυνήθιστη κίνηση για τις ΗΠΑ, ιδίως υπό μια κυβέρνηση που έχει σε μεγάλο βαθμό αποφύγει σημαντικές ξένες παρεμβάσεις. Ο Λευκός Οίκος έχει παρουσιάσει τη συμφωνία ως μια στρατηγική προσπάθεια σταθεροποίησης ενός βασικού περιφερειακού συμμάχου. Αλλά έχει προκαλέσει κριτική στο εσωτερικό.

Πολλοί Δημοκρατικοί έχουν κατηγορήσει τον Τραμπ ότι δίνει προτεραιότητα στις ξένες διασώσεις και την προστασία των επενδυτών, ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ παραμένει σε shutdown. Αμερικανοί αγρότες έχουν επίσης εκφράσει την απογοήτευσή τους, σημειώνοντας ότι η Κίνα έχει μετατοπίσει τις αγορές σόγιας από τους Αμερικανούς παραγωγούς στους Αργεντινούς καλλιεργητές φέτος.

Ενώ οι λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν ασαφείς, η διάσωση θα μπορούσε να προσφέρει στον Μιλέι μια πολύ αναγκαία πολιτική ώθηση καθώς εργάζεται για να αποτρέψει μια επιδεινούμενη οικονομική κρίση και να ενισχύσει την υποστήριξη του κόμματός του. Υπέστη μία σημαντική ήττα τον περασμένο μήνα όταν το κόμμα του έχασε σε κρίσιμες επαρχιακές εκλογές και τώρα αντιμετωπίζει μια κρίσιμη ενδιάμεση ψηφοφορία αργότερα αυτόν τον μήνα.

«Είναι κρίσιμο για την κυβέρνηση να φτάσει στις εκλογές με σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, χωρίς να υποτιμηθεί το πέσο και χωρίς να εξαντλήσει το αποθεματικό της κεντρικής τράπεζας», δήλωσε ο Ιγνάσιο Λαμπακί, πολιτικός αναλυτής στο Μπουένος Άιρες.

Στο πάρτι παρουσίασης του τελευταίου βιβλίου του Mιλέι που πραγματοποιήθηκε στο Μπουένος Άιρες την περασμένη εβδομάδα, αρκετοί από τους υποστηρικτές του δήλωσαν ότι η βοήθεια από τον Τραμπ ήταν απλώς ένα εργαλείο στη διάθεσή του και δεν πρέπει να πολιτικοποιείται. Από το διαμέρισμά της στο Μπουένος Άιρες, όπου εκτίει ποινή για διαφθορά, η πρώην πρόεδρος Κριστίνα Κίρχνερ έγραψε στο Twitter τον περασμένο μήνα ότι «η «βοήθεια» από τις «δυνάμεις του βορρά»» αντιπροσωπεύει «τροφή για σήμερα και πείνα για αύριο».

Ο Μιλέι, τον οποίο ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει ως τον «αγαπημένο του πρόεδρο», ήταν ένας από τους δύο παγκόσμιους ηγέτες που ανέβηκαν στη σκηνή κατά την ορκωμοσία του Τραμπ.

