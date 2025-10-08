Αργεντινή: Ο πρόεδρος Μιλέι υποδύθηκε τον ροκ σταρ, ενώ η οικονομία καταρρέει

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, αντιμετωπίζει δυσκολίες καθώς η οικονομία της χώρας βυθίζεται σε κρίση, ενώ οι πολιτικές του δεσμεύσεις για οικονομική ανάκαμψη έχουν υπονομευτεί από σκάνδαλα και έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια. Παρά τις πιέσεις, ο «ροκ σταρ πρόεδρος» εμφανίστηκε τη Δευτέρα σε συναυλία στο Μπουένος Άιρες, προσπαθώντας να αναζωπυρώσει το ηθικό των υποστηρικτών του.

Με το σύνθημα «Ολέ, ολέ, ολέ! Μιλέι! Μιλέι!», χιλιάδες οπαδοί γέμισαν το Movistar Arena, έναν χώρο 15.000 θέσεων που έχει φιλοξενήσει μεγάλα ονόματα της ροκ μουσικής. Ο 54χρονος φιλελεύθερος πολιτικός, άλλοτε τραγουδιστής σε συγκρότημα αφιερωμένο στους Rolling Stones, ανέβηκε στη σκηνή, εκφράζοντας την ανθρώπινη πλευρά του: «Είμαι άνθρωπος», δήλωσε σε ένα κατάμεστο στάδιο. «Μπορεί να μην φαίνεται αλλά είμαι»

Αρπάζοντας το μικρόφωνο και τραγουδώντας μια διασκευή του "Panic Show" από το αργεντίνικο hard rock συγκρότημα La Renga, ο Mιλέι πηδούσε ξέφρενα γύρω από τη σκηνή, συμπαρασύροντας χιλιάδες θαυμαστές του. «Είμαι το λιοντάρι», φώναξε, κουνώντας τα ατίθασα μαλλιά του στο ρυθμό. «Είμαι ο βασιλιάς ενός χαμένου κόσμου».

Όταν η μουσική σταμάτησε, πέταξε το μαύρο δερμάτινο μπουφάν του για να αποκαλύψει ένα επαγγελματικό κοστούμι από κάτω και ανέβηκε στο βήμα, επιστρέφοντας στη συνήθη περσόνα του ως ατημέλητος ακαδημαϊκός. «Ήθελα να το κάνω αυτό επειδή ήθελα πραγματικά να τραγουδήσω», είπε. Στη συνέχεια, ξεκίνησε την παρουσίαση του νέου του βιβλίου, «Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός και η Νεοκλασική Παγίδα», που δημοσιεύθηκε την 1η Μαΐου, μια συμβολή στην λεγόμενη Αυστριακή Σχολή Οικονομικών που καλεί τις κυβερνήσεις να αποχωρήσουν και να αφήσουν την αγορά να αποφασίσει.

Ο Μιλέι ανέλαβε την εξουσία πριν από σχεδόν δύο χρόνια, υποσχόμενος να εξαλείψει τον πληθωρισμό και να μειώσει δραστικά τις κρατικές δαπάνες, συγκρίνοντας την εκλογική του νίκη με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Αρχικά, η πολιτική αυστηρής λιτότητας φαινόταν να αποδίδει, με τη μείωση του πληθωρισμού να κερδίζει διεθνή αναγνώριση. Οι νέες εξελίξεις ωστόσο δείχνουν ότι το σχέδιό του αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια.

Τους τελευταίους μήνες, η πολιτική σταθερότητα έχει κλονιστεί από σκάνδαλα διαφθοράς που αφορούν στενούς συνεργάτες του, όπως η αδελφή του και προσωπάρχης του, Καρίνα Μιλέι. Παράλληλα, το κόμμα του υπέστη ήττα στις περιφερειακές εκλογές στο Μπουένος Άιρες, προκαλώντας ανησυχίες για τις εθνικές εκλογές που ακολουθούν. Η υποστήριξη του προέδρου φαίνεται να μειώνεται, ενώ οι οικονομικοί δείκτες επιδεινώνονται και το πέσο να καταγράφει σημαντική πτώση.

Η κρίση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρενέβη με έκτακτη χρηματοδότηση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκφράζοντας στήριξη στο έργο του Μιλέι. Ωστόσο, ακόμα και οι πιο πιστοί οπαδοί του αναγνωρίζουν ότι η χώρα βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση και ότι ο χρόνος θα δείξει αν ο πρόεδρος θα καταφέρει να αναστρέψει το κλίμα.