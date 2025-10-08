Αργεντινή: Ο πρόεδρος Μιλέι υποδύθηκε τον ροκ σταρ, ενώ η οικονομία καταρρέει

Ο «ροκ σταρ πρόεδρος» της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι, εμφανίστηκε σε συναυλία στο Μπουένος Άιρες μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές του

Newsbomb

Αργεντινή: Ο πρόεδρος Μιλέι υποδύθηκε τον ροκ σταρ, ενώ η οικονομία καταρρέει

O πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, αντιμετωπίζει δυσκολίες καθώς η οικονομία της χώρας βυθίζεται σε κρίση, ενώ οι πολιτικές του δεσμεύσεις για οικονομική ανάκαμψη έχουν υπονομευτεί από σκάνδαλα και έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια. Παρά τις πιέσεις, ο «ροκ σταρ πρόεδρος» εμφανίστηκε τη Δευτέρα σε συναυλία στο Μπουένος Άιρες, προσπαθώντας να αναζωπυρώσει το ηθικό των υποστηρικτών του.

Με το σύνθημα «Ολέ, ολέ, ολέ! Μιλέι! Μιλέι!», χιλιάδες οπαδοί γέμισαν το Movistar Arena, έναν χώρο 15.000 θέσεων που έχει φιλοξενήσει μεγάλα ονόματα της ροκ μουσικής. Ο 54χρονος φιλελεύθερος πολιτικός, άλλοτε τραγουδιστής σε συγκρότημα αφιερωμένο στους Rolling Stones, ανέβηκε στη σκηνή, εκφράζοντας την ανθρώπινη πλευρά του: «Είμαι άνθρωπος», δήλωσε σε ένα κατάμεστο στάδιο. «Μπορεί να μην φαίνεται αλλά είμαι»

Αρπάζοντας το μικρόφωνο και τραγουδώντας μια διασκευή του "Panic Show" από το αργεντίνικο hard rock συγκρότημα La Renga, ο Mιλέι πηδούσε ξέφρενα γύρω από τη σκηνή, συμπαρασύροντας χιλιάδες θαυμαστές του. «Είμαι το λιοντάρι», φώναξε, κουνώντας τα ατίθασα μαλλιά του στο ρυθμό. «Είμαι ο βασιλιάς ενός χαμένου κόσμου».

Όταν η μουσική σταμάτησε, πέταξε το μαύρο δερμάτινο μπουφάν του για να αποκαλύψει ένα επαγγελματικό κοστούμι από κάτω και ανέβηκε στο βήμα, επιστρέφοντας στη συνήθη περσόνα του ως ατημέλητος ακαδημαϊκός. «Ήθελα να το κάνω αυτό επειδή ήθελα πραγματικά να τραγουδήσω», είπε. Στη συνέχεια, ξεκίνησε την παρουσίαση του νέου του βιβλίου, «Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός και η Νεοκλασική Παγίδα», που δημοσιεύθηκε την 1η Μαΐου, μια συμβολή στην λεγόμενη Αυστριακή Σχολή Οικονομικών που καλεί τις κυβερνήσεις να αποχωρήσουν και να αφήσουν την αγορά να αποφασίσει.

Ο Μιλέι ανέλαβε την εξουσία πριν από σχεδόν δύο χρόνια, υποσχόμενος να εξαλείψει τον πληθωρισμό και να μειώσει δραστικά τις κρατικές δαπάνες, συγκρίνοντας την εκλογική του νίκη με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Αρχικά, η πολιτική αυστηρής λιτότητας φαινόταν να αποδίδει, με τη μείωση του πληθωρισμού να κερδίζει διεθνή αναγνώριση. Οι νέες εξελίξεις ωστόσο δείχνουν ότι το σχέδιό του αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια.

Τους τελευταίους μήνες, η πολιτική σταθερότητα έχει κλονιστεί από σκάνδαλα διαφθοράς που αφορούν στενούς συνεργάτες του, όπως η αδελφή του και προσωπάρχης του, Καρίνα Μιλέι. Παράλληλα, το κόμμα του υπέστη ήττα στις περιφερειακές εκλογές στο Μπουένος Άιρες, προκαλώντας ανησυχίες για τις εθνικές εκλογές που ακολουθούν. Η υποστήριξη του προέδρου φαίνεται να μειώνεται, ενώ οι οικονομικοί δείκτες επιδεινώνονται και το πέσο να καταγράφει σημαντική πτώση.

Η κρίση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρενέβη με έκτακτη χρηματοδότηση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκφράζοντας στήριξη στο έργο του Μιλέι. Ωστόσο, ακόμα και οι πιο πιστοί οπαδοί του αναγνωρίζουν ότι η χώρα βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση και ότι ο χρόνος θα δείξει αν ο πρόεδρος θα καταφέρει να αναστρέψει το κλίμα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:22ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Ανησύχησαν οι κάτοικοι από τον ισχυρό θόρυβο

14:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τρομερό - Προπονητής «αναγκάζει» τους παίκτες να προπονούνται με το ένα μάτι κλειστό

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα εντυπωσιακά F-35 βαμμένα σαν Τίγρεις της Βεγγάλης

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ... μπερδεύτηκε: Παρουσίασε Ισραηλινό όμηρο ως Παλαιστίνιο κρατούμενο - Η εικόνα που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Προσάραξε ιστιοπλοϊκό στους «Μύλους» λόγω της κακοκαιρίας

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα λιτότητας από τον Λεκορνί: Δεν θα λάβουν αποζημίωση οι υπουργοί της βραχύβιας κυβέρνησής του

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Φωτιά σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στον Λέντα

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Εξαντλήθηκε» η δυναμική της συνάντησης στην Αλάσκα για τον τερματισμό του πολέμου - Τι υποστήριξε υψηλόβαθμος αξιωματούχος

13:39ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στο Σικάγο εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς - «Αν ο κυβερνήτης δεν μπορεί να επιβάλλει την τάξη, θα το κάνουμε εμείς»

13:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή σύλληψη Αλβανού με βαρύ ποινικό παρελθόν στο Μαρούσι

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη

13:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε τελειώνει η διορία για να εκδώσετε νέα

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής το τελευταίο αντίο στον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Γρηγόρη Καψάλη

13:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR: Το… τιμόνι στον Κόουλμαν

13:28LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: «Είδα UFO στη Νέα Σμύρνη - Δεν τρελάθηκα»

13:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Αθώος ή Ένοχος» του Jeffrey Archer: Ένα δυνατό δικαστικό έργο σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Σε δημοπρασία πίνακες του Μπομπ Ρος για τη χρηματοδότηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης των ΗΠΑ

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το εκπαιδευτικό αεροσκάφος P2002-JF που συνετρίβη στο Τατόι

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Ο πρόεδρος Μιλέι υποδύθηκε τον ροκ σταρ, ενώ η οικονομία καταρρέει

12:56ΚΟΣΜΟΣ

Απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημείας - Σε τρεις επιστήμονες από Ιαπωνία, Αυστραλία και ΗΠΑ το βραβείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κυκλοφορούσε με όπλο ο 68χρονος - Ο διάλογος με τον δολοφόνο πριν την εκτέλεση

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κτηνοτρόφος στο Μικρό Μοναστήρι πέθανε από τη στενοχώρια του γιατί του θανάτωσαν τα ζώα

13:28LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: «Είδα UFO στη Νέα Σμύρνη - Δεν τρελάθηκα»

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Κατέπεσε εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τατόι - Δυο σοβαρά τραυματίες

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση αεροσκάφους στο Τατόι: Κόπηκε στη μέση το μονοκινητήριο της Πολεμικής Αεροπορίας

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Ανησύχησαν οι κάτοικοι από τον ισχυρό θόρυβο

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ... μπερδεύτηκε: Παρουσίασε Ισραηλινό όμηρο ως Παλαιστίνιο κρατούμενο - Η εικόνα που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις

09:10WHAT THE FACT

Προειδοποίηση ειδικού: Αυτές οι συσκευές δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε πολύπριζα

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Προσωρινή διακοπή στη δίκη – Τι ζητά η πλευρά του ηθοποιού

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι πεινασμένοι Βορειοκορεάτες του Κιμ Γιονγκ Ουν «μαγειρεύουν τίγρεις και ασβούς» από απόγνωση

13:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε τελειώνει η διορία για να εκδώσετε νέα

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα εντυπωσιακά F-35 βαμμένα σαν Τίγρεις της Βεγγάλης

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το εκπαιδευτικό αεροσκάφος P2002-JF που συνετρίβη στο Τατόι

10:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτές είναι οι περιοχές με το υψηλότερο ποσοστό φοροδιαφυγής - Τι αποκάλυψε η ΑΑΔΕ - Εστιατόριο στο Ηράκλειο δεν διαβίβασε 18.515 αποδείξεις και ζαχαροπλαστείο στις Σέρρες έκρυψε 13.246 αποδείξεις

13:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή σύλληψη Αλβανού με βαρύ ποινικό παρελθόν στο Μαρούσι

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ