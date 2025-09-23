Συνάντηση Τραμπ - Μιλέι: Μια «τρομερή» σχέση

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη.

Μετά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει το πρόγραμμα των συναντήσεών του στη Νέα Υόρκη. Ένας από τους σημαντικούς σταθμούς του φαίνεται ότι ήταν η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, με τον οποίο φαίνεται να διατηρεί στενές σχέσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι ο Χαβιέ Μιλέι έχει αποδείξει πως είναι ένας εξαιρετικός και ισχυρός ηγέτης για την Αργεντινή, ενώ εξέφρασε τον θαυμασμό του για τις ταχύτατες μεταρρυθμίσεις που προωθεί στη χώρα του. «Ο Μιλέι έχει κληρονομήσει ένα απόλυτο χάος, με έναν φρικτό πληθωρισμό που προκλήθηκε από τον προηγούμενο ριζοσπαστικό αριστερό πρόεδρο», ανέφερε ο Τραμπ, κάνοντας αναφορά στην οικονομική κατάσταση της Αργεντινής.

Στρατηγική συμμαχία ΗΠΑ - Αργεντινής

Ο Τραμπ επεσήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αναπτύξει ισχυρή σχέση με την Αργεντινή κατά την προεδρία του Μιλέι, τονίζοντας πως η χώρα αυτή έχει γίνει ένας «ισχυρός σύμμαχος». «Η συνεργασία μας έχει φέρει θετικά αποτελέσματα για τις δύο χώρες», σημείωσε, προσθέτοντας πως ανυπομονεί να συνεχίσει τη συνεργασία μαζί του, για να ενισχυθεί η επιτυχία των εθνών τους.

Εκτός από τη συνάντηση με τον Μιλέι, ο Τραμπ αναμένεται να έχει συνομιλίες με Άραβες ηγέτες για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια σειρά διπλωματικών επαφών που αναμένεται να διαμορφώσουν τη στρατηγική των ΗΠΑ για τα επόμενα χρόνια.

