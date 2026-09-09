«Με έχουν δει να καταρρέω»: Η Έμμα Χέμινγκ μιλά για τη σκληρή μάχη του Μπρους Γουίλις με την άνοια

Η Έμμα Χέμινγκ Γουίλις προχώρησε σε μια νέα, εκ βαθέων εξομολόγηση για την καθημερινότητα δίπλα στον σύζυγό της, Μπρους Γουίλις, τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρηση του δημοφιλούς ηθοποιού από την υποκριτική λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας

Newsroom

«Με έχουν δει να καταρρέω»: Η Έμμα Χέμινγκ μιλά για τη σκληρή μάχη του Μπρους Γουίλις με την άνοια
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Μπρους Γουίλις διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια το 2023 και αποσύρθηκε από την υποκριτική πριν από τέσσερα χρόνια λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.
  • Η Έμμα Χέμινγκ περιγράφει τη δύσκολη καθημερινότητα της φροντίδας του συζύγου της, αναγνωρίζοντας την ενοχή που νιώθει αλλά προσπαθώντας να μην την αφήσει να την καταβάλει.
  • Ο Μπρους Γουίλις ζει σε ξεχωριστό σπίτι κάτω από την κύρια κατοικία με φροντίδα 24/7, ενώ η οικογένεια τον επισκέπτεται και μοιράζεται μαζί του γεύματα αρκετές φορές την εβδομάδα.
  • Η Χέμινγκ προσπαθεί να είναι ειλικρινής με τις κόρες της για την ασθένεια του πατέρα τους, διατηρώντας παράλληλα τη χαρά της εφηβείας τους και τονίζοντας την αξία της οικογενειακής ενότητας.
  • Τα παιδιά μαθαίνουν από την εμπειρία την αφοσίωση, την πίστη και την άνευ όρων αγάπη, ενώ έχουν δει την μητέρα τους να είναι και δυνατή και αδύναμη, κατανοώντας ότι μαθαίνει και εκείνη στην πορεία.
Snapshot powered by AI

Η Έμμα Χέμινγκ Γουίλις μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον σύζυγό της Μπρους Γουίλις , τέσσερα χρόνια μετά τη «συνταξιοδότησή» του λόγω της συνεχιζόμενης μάχης με την υγεία του. Ο 71χρονος ηθοποιός διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια το 2023 και πριν από ένα χρόνο η σύζυγός του κυκλοφόρησε το βιβλίο της, The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path, με θέμα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φροντιστές ατόμων με παρόμοιες παθήσεις

Τον περασμένο Αύγουστο, αποκαλύφθηκε ότι ο σταρ του Pulp Fiction μετακόμισε σε ξεχωριστό σπίτι ακριβώς κάτω από την κύρια κατοικία του με τη Χέμινγκ, όπου λαμβάνει φροντίδα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Τώρα η συγγραφέας, η οποία έχει κόρες, τη 14χρονη Μέιμπελ Ρέι, και την 12χρονη Έβελιν Πεν, με τον Γουίλις, παραδέχεται ότι εξακολουθεί να νιώθει άσχημα. «Η αλήθεια είναι ότι εξακολουθώ να παλεύω καθημερινάε με την ενοχή », είπε. «Όταν είσαι φροντιστής και πρέπει να διαχειριστείς μια τέτοια κατάσταση, είναι πρακτικά αδύνατο να μην νιώθεις ενοχές. Αλλά έχω μάθει ότι δεν μπορώ να επιτρέψω σε αυτό το συναίσθημα να με κατακλύσει, επειδή είναι τεράστια σπατάλη χρόνου και ενέργειας.»

Σε μια προηγούμενη εμφάνισή της στο podcast Conversations With Cam τον Ιανουάριο, η Χέμινγκ αποκάλυψε ότι επισκέπτεται τον σύζυγό της «συνεχώς». Τόσο η ίδια όσο και τα παιδιά τους δειπνούν επίσης με τον ηθοποιό αρκετές φορές την εβδομάδα, και συχνά απολαμβάνουν πρωινό με τον Γουίλις.

Στη νέα της συνέντευξη, αναφέρθηκε στην ανάγκη να είναι ειλικρινής μαζί τους χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη χαρά της εφηβείας τους. «Είναι μια πραγματικά λεπτή ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί. Το να τους καθοδηγήσεις σε κάτι τέτοιο –σε οποιαδήποτε σοβαρή ασθένεια, στην πραγματικότητα– είναι μια τεράστια πρόκληση», εξήγησε η Χέμινγκ. «Αλλά παρά το πόσο δύσκολα γίνονται τα πράγματα, προσπαθώ πάντα να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα.» Πρόσθεσε ότι οι κόρες τους βιώνουν στο σπίτι «κάθε μέρα ένα μάθημα αγνής αγάπης».

Η Χέμινγκ συνέχισε λέγοντας ότι τα κορίτσια τους βλέπουν την οικογένεια και τους φίλους να συσπειρώνονται για να στηρίξουν τον πατέρα τους σε «ένα προστατευτικό δαχτυλίδι». «Νομίζω ότι υπάρχει κάτι πραγματικά όμορφο στο ότι μεγάλωσαν με αυτή την αίσθηση ενότητας», μοιράστηκε. «Ναι, είναι απίστευτα δύσκολο, αλλά οι κόρες μου μαθαίνουν την αληθινή έννοια της πίστης, της αφοσίωσης και της άνευ όρων αγάπης.»

Είπε επίσης ότι τα παιδιά τους δεν έχουν την εντύπωση ότι είναι «άθραυστη». «Οι κόρες μου με έχουν δει να είμαι δυνατή, φυσικά, αλλά με έχουν δει και να πέφτω στο πάτωμα», είπε η Χέμινγκ. «Στο τέλος της ημέρας, είμαι απλώς άνθρωπος. Νομίζω ότι γνωρίζουν πολύ καλά ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Δεν έχω ξαναπεράσει από αυτό, μαθαίνω τα πάντα σε πραγματικό χρόνο.»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάβρος ο Καλλιακμάνης για τους αστυνομικούς στην υπόθεση Γρίβα: «Αποτελούν ντροπή για το σώμα, επέδειξαν εγκληματική αμέλεια, να τιμωρηθούν παραδειγματικά»

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα επιχείρηση διάσωσης νότια των Καλών Λιμένων – Εντοπίστηκαν 57 μετανάστες

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός τα ξημερώματα στην Πάτρα για εμπρησμό σε αυτοκίνητα - Φωτογραφίες

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καθαρίστρια στο «Παπανικολάου» έκλεβε επί 15 χρόνια σεντόνια και τρόφιμα από το νοσοκομείο

09:03ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Είναι τόσο κρίσιμη η κατάσταση; Η αλήθεια για το σπάνιο κλιματικό φαινόμενο

09:00ΚΟΣΜΟΣ

«Με έχουν δει να καταρρέω»: Η Έμμα Χέμινγκ μιλά για τη σκληρή μάχη του Μπρους Γουίλις με την άνοια

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: «Άδειασε» από ψάρια και γέμισε από λύματα η λιμνοθάλασσα

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατάου στην Ινδονησία: Αγνοούνται οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πέντε φωτορεπόρτερ

08:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Πού θα δείτε την Άρσεναλ του Τζόλη και την Σπόρτινγκ του Ιωαννίδη απόψε - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

08:48ΚΟΣΜΟΣ

«Συναισθηματικό τρενάκι του λούνα παρκ» - Οι ένορκοι της Lindsay Clancy μιλούν για τα αίτια που οδήγησαν στην κακοδικία - Ζήτησε απονομή χάριτος από τον Τραμπ ο δικηγόρος της

08:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σπίτι μου 3»: Τα νέα εισοδηματικά όρια - Πώς μπορείτε να πάρετε έως 270.000 ευρώ χρηματοδότηση

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Θηριωδία στην Ηλεία: Άγνωστος σκότωσε με καραμπίνα αδέσποτο γάτο

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Υπερτουρισμός στην Κρήτη: Ποιες περιοχές βρίσκονται στα όριά τους - Η μεγάλη πρόκληση για το νησί

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Εφετείο: Παραμένει άφαντος ο 26χρονος δραπέτης - Πληθαίνουν οι φωνές για πλημμελή έλεγχο

08:23ΥΓΕΙΑ

Τι έγινε με τον Καρέτσα: Τι σημαίνουν τα «προβλήματα στο κυκλοφορικό» που ανακοίνωσε η Ντόρτμουντ

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία στην Αθήνα

08:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στην Ντόρτμουντ με την κατάρρευση του Καρέτσα - Πρόβλημα στο κυκλοφορικό η πρώτη εκτίμηση

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Μαλαισία: Πέντε νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή στην παραλιακή οδό της Ζακύνθου

08:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε ταμείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:23ΥΓΕΙΑ

Τι έγινε με τον Καρέτσα: Τι σημαίνουν τα «προβλήματα στο κυκλοφορικό» που ανακοίνωσε η Ντόρτμουντ

08:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στην Ντόρτμουντ με την κατάρρευση του Καρέτσα - Πρόβλημα στο κυκλοφορικό η πρώτη εκτίμηση

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: «Πάει, σταμάτησε η ζωή μας» – Ραγίζουν καρδιές οι συγγενείς των δύο αδικοχαμένων πιλότων

07:25ΕΥ ΖΗΝ

Το λάθος που κάνουμε όλοι με το μαγνήσιο - Τι συμβαίνει όταν το παίρνουμε όλο μαζί

06:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση του ESTOFEX για τη Ελλάδα - Δυσάρεστα νέα για τις βροχές

05:18ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη δημοπρασία από την ΑΑΔΕ: Στο «σφυρί» σχεδόν 3.000 ηλεκτρικά ποδήλατα και 459 ηλεκτρικά πατίνια – Δείτε τον πίνακα

06:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγωνία για την Γιου Τινγκ - Το σκισμένο διαβατήριο, τα οστά σε σακούλα και η μέθοδος της κινεζικής μαφίας

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί παππούς, γιαγιά και τα δυο εγγόνια στη συντριβή του αεροσκάφους - Συγγενείς βρήκαν τις σορούς

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καθαρίστρια στο «Παπανικολάου» έκλεβε επί 15 χρόνια σεντόνια και τρόφιμα από το νοσοκομείο

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

PISA 2025: Μετεξεταστέοι σχεδόν οι μισοί Έλληνες μαθητές στα Μαθηματικά - Δεν πιάνουν ούτε το βασικό επίπεδο - Οι επιδόσεις σε κατανόηση κειμένου και φυσικές επιστήμες

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Με καλό καιρό θα ξεκινήσει η Τετάρτη – Πού και πότε θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Από τον γάμο χλιδής στη φυλακή: Ο χρυσός στον λαιμό της νύφης έστειλε τον γαμπρό πίσω από τα σίδερα

23:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες από την Τετάρτη - Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (9/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: «Άδειασε» από ψάρια και γέμισε από λύματα η λιμνοθάλασσα

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εργαζόμενη στην εστίαση κατήγγειλε τις αρρωστημένες ορέξεις των τουριστών

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα και Τελ Αβίβ σε τροχιά σύγκρουσης στη Συρία- Σε τι συμφωνούν ισραηλινοί και τούρκοι αναλυτές

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Αγριεύει» ο καιρός – Η ημερομηνία που αλλάζουν όλα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (9/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ο «δολοφόνος του καλοκαιριού» – Πότε χτυπά την Ελλάδα η βίαιη φθινοπωρινή εισβολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ