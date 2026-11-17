Snapshot Υπόπτος φάκελος με λευκή σκόνη βρέθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη την 17η Νοεμβρίου.

Ενεργοποιήθηκε άμεσα ο μηχανισμός ασφαλείας και εκκενώθηκε το ισόγειο του Μεγάρου Κατεχάκη.

Η ειδική Ομάδα ΧΒΡΠ της 1ης ΕΜΑΚ ανέλαβε την απομάκρυνση και απολύμανση του φακέλου.

Ο φάκελος παραδόθηκε στον ΕΟΔΥ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση.

Ο φάκελος προερχόταν από το εξωτερικό και δεν είχε συγκεκριμένο παραλήπτη στο υπουργείο. Snapshot powered by AI

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ύποπτος φάκελος με άγνωστη σκόνη, που εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης (17/11) από τα ειδικά μηχανήματα στην παραλαβή αλληλογραφίας στην είσοδο του Μεγάρου της Κατεχάκη.

Οι αστυνομικοί που έκαναν τον έλεγχο, στο ειδικό γραφείο της εισόδου, είδαν τον φάκελο, ο οποίος, όπως έγινε γνωστό περιέχει μια λευκή σκόνη, και κινητοποίησαν αμέσως τον μηχανισμό ασφαλείας.

Όπως προβλέπεται από σχετικά πρωτόκολλα εκκενώθηκε αμέσως το ισόγειο του μεγάρου, ενώ κλήθηκε η ειδική Ομάδα ΧΒΡΠ απειλών (Χημικών- Βιολογικών- Ραδιολογικών- Πυρηνικών), από την 1η ΕΜΑΚ του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία έσπευσε στο σημείο.

Οι πυροσβέστες έστησαν, σταθμό απολύμανσης στο ισόγειο του κτηρίου, ακολουθώντας όλα τα αυστηρά πρωτόκολλα και με ειδικές στολές ξεκίνησαν την απομάκρυνση του φακέλου, ο οποίος παραδόθηκε σε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, προκειμένου να μεταφερθεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση, ώστε να διαπιστωθεί περί τίνος πρόκειται.

Σημειώνεται ότι ο φάκελος είχε αποστολέα από το εξωτερικό και έφερε ως προορισμό την διεύθυνση του υπουργείου, στην οδό Κανελλοπούλου 4, χωρίς συγκεκριμένο παραλήπτη.

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