Snapshot Εξαφανίστηκε ο 13χρονος Ζαμπιουλαχ Γουαζιρ από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Περαία Θεσσαλονίκης.

Ο ανήλικος είναι αφγανικής καταγωγής, έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατος με καστανά μαλλιά και μάτια.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε στο «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Υπάρχει ανησυχία ότι η ζωή του 13χρονου μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Δεν είναι γνωστό τι φορούσε ο ανήλικος τη μέρα της εξαφάνισης. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου εξαφανίστηκε ένας 13χρονος.

Πρόκειται για τον αφγανικής καταγωγής Ζαμπιουλαχ Γουαζιρ, ο οποίος το μεσημέρι της Δευτέρας εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην στην περιοχή της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη.

Το Χαμόγελο του Παιδιού»ενημερώθηκε σήμερα (17/11) για την εξαφάνιση και προχώρησε σεδημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο 13χρονος Ζαμπιουλαχ Γουαζιρ, έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Παραμένει άγνωστο το τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

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