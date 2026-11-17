Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου στη Θεσσαλονίκη
Ο Ζαμπιουλαχ Γουαζιρ έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια
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- Εξαφανίστηκε ο 13χρονος Ζαμπιουλαχ Γουαζιρ από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Περαία Θεσσαλονίκης.
- Ο ανήλικος είναι αφγανικής καταγωγής, έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατος με καστανά μαλλιά και μάτια.
- Η εξαφάνιση δηλώθηκε στο «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
- Υπάρχει ανησυχία ότι η ζωή του 13χρονου μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.
- Δεν είναι γνωστό τι φορούσε ο ανήλικος τη μέρα της εξαφάνισης.
Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου εξαφανίστηκε ένας 13χρονος.
Πρόκειται για τον αφγανικής καταγωγής Ζαμπιουλαχ Γουαζιρ, ο οποίος το μεσημέρι της Δευτέρας εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην στην περιοχή της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη.
Το Χαμόγελο του Παιδιού»ενημερώθηκε σήμερα (17/11) για την εξαφάνιση και προχώρησε σεδημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ο 13χρονος Ζαμπιουλαχ Γουαζιρ, έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.
Παραμένει άγνωστο το τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.
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