Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου στα Πατήσια

Συναγερμό για την εξαφάνιση 13χρονου στα Πατήσια σήμανε το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Πρόκειται για τον 13χρονο Σαΐφ Ελσαούντι, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 12 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Πατησίων, στην Αθήνα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 13/11/2026 για την εξαφάνιση και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σαΐφ Ελσαούντι έχει ύψος 1,40 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ φούτερ, μπλε φόρμα και κόκκινα αθλητικά παπούτσια. Έχει σημάδι ουλής στο χείλος.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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