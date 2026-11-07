«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 39χρονου στα Σπάτα

Στις 7/11/2026, εξαφανίστηκε από τα Σπάτα, Αττικής ο Βαρυπατάκης Γρηγόριος, 39ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 7/11/2026 και άμεσαπροχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος τηςοικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σεκίνδυνο.

Ο Βαρυπατάκης Γρηγόριος, έχει ύψος 1.90 μ. και είναι αδύνατος. ‘Εχει μαύραμαλλιά και καστανά μάτια. Όταν εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες –1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert appοπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.