Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή των Ιωαννίνων

Snapshot Εξαφανίστηκε στις 29/10/2026 από χώρο φιλοξενίας στα Ιωάννινα ο 14χρονος Οθμαν Μαχμούντ.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε άμεσα τα στοιχεία του μετά από αίτημα του χώρου παιδικής προστασίας λόγω κινδύνου για τη ζωή του.

Ο Οθμαν έχει ύψος 1,50 μ., αδύνατη σωματική διάπλαση, μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο παντελόνι φόρμας, μαύρη ζακέτα και μαύρες παντόφλες.

Όποιος έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» ή με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000. Snapshot powered by AI

Στις 29/10/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή των Ιωαννίνων, ο Οθμαν (επ.) Μαχμούντ (ον.), 14 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή και άμεσα προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος του χώρου παιδικής προστασίας, καθώς πιθανά συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Οθμαν (επ.) Μαχμούντ (ον.) έχει ύψος 1,50 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μάυρο παντελόνι φόρμας, μάυρη ζακέτα και μαύρες παντόφλες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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