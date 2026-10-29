Θρίλερ στο Βόλο: Νεαρός άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ερειπωμένο σπίτι στην Νεάπολη

Snapshot Νεαρός άνδρας βρέθηκε νεκρός σε ερειπωμένο σπίτι στην περιοχή Νεάπολη του Βόλου.

Ο άνδρας ήταν σε κατάσταση νεκρικής ακαμψίας όταν εντοπίστηκε από κάτοικο.

Η ταυτότητά του είναι γνωστή στην Αστυνομία, αλλά οι συγγενείς δεν έχουν ανταποκριθεί στην αναγνώριση.

Η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αύριο θα πραγματοποιηθεί νεκροψία.

Η έρευνα για την υπόθεση διενεργείται από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Βόλου. Snapshot powered by AI

Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης ένας άνδρας σε ερειπωμένο σπίτι στην περιοχή Νεάπολη του Βόλου.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, ο άνδρας που εντοπίστηκε από κάτοικο της περιοχής ήταν σε κατάσταση νεκρικής ακαμψίας. Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη σορίο του και τη μετέφερε στο νοσοκομείο του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ταυτότητα του είναι γνωστή στην Αστυνομία, ωστόσο παρά την κλήση προς του συγγενείς του για να τον αναγνωρίσουν δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια ανταπόκριση.

Αύριο Παρασκευή (30/10) θα γίνει νεκροψία και έρευνα διενεργεί το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Βόλου.

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