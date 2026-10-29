Ηράκλειο: Προσποιήθηκαν μηχανική βλάβη και τον ξυλοκόπησαν - Τι καταγγέλλει ο 16χρονος

Snapshot Ένας 16χρονος κατήγγειλε ξυλοδαρμό από δύο άγνωστους στο χωριό του Ηρακλείου στις 27 Οκτωβρίου.

Οι δύο άνδρες προσποιήθηκαν μηχανική βλάβη στο αυτοκίνητό τους πριν επιτεθούν στον ανήλικο.

Η μητέρα του 16χρονου υπέβαλε την επίσημη καταγγελία στις Αρχές.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα και αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Ένα περίεργο περιστατικό ερευνά η τοπική ΕΛ.ΑΣ τα τελευταία 24ωρα που αφορά στον καταγγελλόμενο ξυλοδαρμό 16χρονου σε χωριό του νομού Ηρακλείου από δύο αγνώστους, όπως υποστηρίζεται.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε βραδάκι της 27ης Οκτωβρίου. Ο ανήλικος βρισκόταν πλησίον του γηπέδου του χωριού όταν δύο τύποι, άγνωστοι σε αυτόν, όπως υποστηρίζεται, εμφανίστηκαν να έχουν πρόβλημα με το αυτοκίνητο λόγω πιθανότατα μηχανικής βλάβης. Υπό συνθήκες που διερευνώνται οι δύο φέρονται να χτύπησαν τον ανήλικο.

Την καταγγελία έκανε στις Αρχές η μητέρα του 16χρονου. Για τα όσα έχουν καταγγελθεί διεξάγεται έρευνα, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αστυνομικοί μετέβησαν στην περιοχή, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας.

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