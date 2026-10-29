Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία

Snapshot Ο 18χρονος που φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος ναρκωτικών σε σχολεία προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στο Καρπενήσι.

Το κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία και αθλητικούς χώρους σε Καρπενήσι, Λαμία και Λιβαδειά από τον Φεβρουάριο του 2026 μέχρι τη διάλυσή του.

Ο κατηγορούμενος κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών με εμπλοκή ανηλίκων και κλοπή. Snapshot powered by AI

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Καρπενήσι, ο 18χρονος που φέρεται ως ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε σχολεία και αθλητικούς χώρους σε Καρπενήσι, Λαμία και Λιβαδειά και για την οποία συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα.

Ο νεαρός κατηγορούμενος πέρασε το μεσημέρι της Πέμπτης (29/10/2026) το κατώφλι της Ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας, συνοδευόμενος από τον συνήγορο υπεράσπισής του.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, μετά το πέρας της απολογίας του, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος και αποφασίστηκε η κράτησή του σε ειδικό κατάστημα, με παράλληλη ένταξη και παρακολούθηση προγράμματος απεξάρτησης από τις εξαρτησιογόνες ουσίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, έδειξε ότι η δράση της οργάνωσης τοποθετείται χρονικά από τον Φεβρουάριο του 2026 έως και την ημέρα που εξαρθρώθηκε.

Σε βάρος του 18χρονου αποδόθηκε ένα εξαιρετικά βαρύ κατηγορητήριο, καθώς φέρεται να είχε τον κεντρικό συντονιστικό ρόλο στο κύκλωμα, κατευθύνοντας τη δράση δύο υποομάδων σε Λαμία και Καρπενήσι. Ειδικότερα, κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών σε σχολικές μονάδες και χώρους άθλησης με σκοπό την πρόκληση χρήσης από ανήλικους και με μεταχείριση ανηλίκων, καθώς και για κλοπή.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση απολογήθηκαν τη Δευτέρα άλλοι εννέα νεαροί κατηγορούμενοι (18 έως 21 ετών), οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους. Παράλληλα, όπως επιβεβαιώνεται και από την εισαγγελική διάταξη, η δικογραφία για το ενδέκατο μέλος έχει ήδη διαχωριστεί λόγω ανηλικότητας.

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