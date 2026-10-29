Χαλκίδα: Εξαφανίστηκε 14χρονο κορίτσι - Συναγερμός από το «Χαμόγελο του παιδιού»

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Χαλκίδα: Εξαφανίστηκε 14χρονο κορίτσι - Συναγερμός από το «Χαμόγελο του παιδιού»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη Χαλκίδα εξαφανίστηκε η 14χρονη Τσβετελίνα Τ. ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.
  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε Missing Alert για τον εντοπισμό της κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της.
  • Υπάρχει ανησυχία για τη ζωή της, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν λόγοι που την θέτουν σε κίνδυνο.
  • Η Τσβετελίνα έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει 85 κιλά, μαύρα μαλλιά, καστανά μάτια και ξυρισμένη γραμμή στο δεξί φρύδι.
  • Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» ή την αστυνομία μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής 116000 και της εφαρμογής Missing Alert.
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Αγωνία στη Χαλκίδα για την εξαφάνιση 14χρονης, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να εκδίδει Missing Alert για τον εντοπισμό της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», απογευματινές ώρες, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Χαλκίδας η Τσβετελίνα Τ. 14 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 29.10.2026 και προχώρησε άμεσα στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Τσβετελίνα Τ. έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει 85 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Έχει μία ξυρισμένη γραμμή στο δεξί της φρύδι. Φορούσε γκρι μπλούζα.

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Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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